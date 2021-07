Obejrzyj jak czołg zestrzeliwuje zagrażającą mu rakietę. Rosyjski T-72B3 w akcji

Aktywne systemy obronne są czymś, co trudno pojąć nie tylko w akcji, ale też na papierze. Sam pomysł stworzenia czegoś, co w mgnieniu oka wykryje i zareaguje na lecący pocisk, zestrzeliwując go przed dotarciem do celu, to coś z pozoru niemożliwego. Dziś jednak możemy obejrzeć na własne oczy, jak czołg zestrzeliwuje zagrażającą mu rakietę.

Dokładniej mówiąc, w akcji wziął udział rosyjski czołg T-72B3, który posiada aktywny system ochrony (APS). O nim więcej poniżej, a jeśli jesteście tu tylko dla nagrania, to znajdziecie je poniżej i pod tym linkiem. Jeśli timestamp nie działa, to przewińcie do akcji w 25 minucie:

Za publikacje nagrania odpowiada kontrolowany przez państwo magazyn One Russia, a sam klip sprowadza się do czołgu i żołnierza. Ten drugi wystrzeliwuje w stronę nieporuszającego się T-72B3 pocisk przeciwpancerny z granatnika RPG-7, który zamiast uderzyć w bok kadłuba czołgu, zostaje nagle zestrzelony przez inny ładunek wybuchowy. Ten zwyczajnie wyskakuje z wieżyczki czołgu.

Czołg zestrzeliwuje zagrażającą mu rakietę z użyciem systemu Arena-M

Tak jak chłodzenie dzielimy na pasywne i aktywne, tak też obronę sprzętów wojskowych od pewnego czasu można podzielić na te dwa podejścia, mające swoje zalety i wady. W przypadku czołgów aktywny system ochrony pozwala zminimalizować przyrost wagi przez coraz bardziej okazałe opancerzenie. Swoje oczywiście kosztuje i może ulec awarii sprzętowej częściej, niż pasywny kawał blachy, ale jak widać powyżej, ma ogromny potencjał.

Czołg, a tak naprawdę każdy pojazd opancerzony jest otoczony kilkoma radarami, z których każdy obserwuje część otoczenia. Jeśli radary wykryją nadlatującą rakietę lub pocisk, system analizuje tor ich lotu i prędkość, określając, czy znajduje się on na kursie kolizyjnym z pojazdem. Jeśli tak, to system aktywnej ochrony automatycznie wystrzeliwuje pocisk przechwytujący, który wyskakuje z opancerzonego silosu znajdującego się na czołgu i likwiduje zagrożenie. Idealnie widać to na powyższym nagraniu.

Chociaż tutaj skuteczny w swoim zadaniu, system APS ma swoje wady, bo wystarczy tylko wyobrazić sobie, jeśli w otoczeniu czołgu będą przyjazne siły, czy pojazdy. Niektóre systemy rozwiązują to poprzez albo precyzyjniejsze przechwytywanie pocisku, albo realizowane tego w większej odległości.

