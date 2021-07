Elektryczny skuter BMW Motorrad ujawniony. Oto futurystyczny BMW CE 04

Doczekaliśmy się premiery BMW CE 04, czyli elektrycznego skutera marki o futurystycznym sznycie, który względem koncepcji nie porzucił swojego awangardowego charakteru. Co jednak najważniejsze, ten model przeciera dla marki szlaki, jako zupełnie nowy EV marki na podstawie nowych technologii.

BMW CE 04 z zewnątrz

Od razu warto zaznaczyć, że produkcyjny BMW CE 04 jest bardzo zbliżony do oryginalnej wersji koncepcyjnej zaprezentowanej w zeszłym roku. Sięgnął jednak po niewielkie ustępstwa w celu ułatwienia procesu produkcyjnego i oszlifowania tych elementów, które niekoniecznie byłyby przydatne i atrakcyjne w codziennym życiu. Zachowano jednocześnie duży kolorowy ekran TFT o przekątnej 10,25 cala, który służy jako ogromny wyświetlacz, nawigacja i centrum sterowania motocykla.

Przykłady? Dodatek bardziej porządnych błotników i praktycznych lusterek bocznych, które nie przyćmiły wyjątkowego charakteru tego elektrycznego dwukołowca, cieszącego się połączeniem jasnych kolorów, unoszących się paneli, schowków i kanciastych krawędzi. Wszystko to dopełnia przede wszystkim przykuwający wzrok jednostronny tylny wahacz, który wprowadza nowe podejście do klasycznej inżynierii. Co być może najważniejsze, CE 04 oznacza fundamentalną elektryczną zmianę dla BMW Motorrad:

BMW CE 04 to nasza nowa elektryczna gwiazda w mieście. Łączy w sobie e-drive z emocjami i zabawą na motocyklu. Łączy najnowszą technologię i najlepsze ogniwa, które zapewniają moc również w BMW iX. Podobnie jak CE 04, wszystkie przyszłe nowe modele BMW Motorrad do miejskiej mobilności będą czysto elektryczne. Wyjaśnił dyrektor generalny BMW AG, Oliver Zipse.

Napęd elektrycznego BMW CE 04

Skuter, jak to skuter – nadaje się bardziej do miejskich i podmiejskich wojaży, niż podbijania autostrad i z BMW CE 04 nie jest inaczej. Tego dwukołowca napędza mocowany na ramie silnik elektryczny o mocy 31 kW (42 KM), który zapewnia przyspieszenie do 50 km/h w 2,6 sekundy i maksymalną prędkość 120 km/h.

Wspomniana moc jest jednak tylko tą maksymalną, dostępną wyłącznie w krótkim czasie, bo nominalnie BMW CE 04 chwali się 20 końmi. To jednak ciągle wysoki poziom, jak na inne podobne miejskie skutery na rynku, dlatego BMW stworzyło nawet wariant 31-konny o tej samej prędkości maksymalnej.

Wewnętrzny akumulator BMW CE 04 o wyższej specyfikacji oferuje 8,9 kWh pojemności i zasięg do 130 km, podczas gdy ten w słabszej wersji zapewnia 100 km na jednym ładowaniu. To można realizować z domu ze zwyczajnego gniazdka albo publicznej stacji ładowania. W pierwszym przypadku ładowarka o mocy 2,3 kW naładuje akumulator w 4 godziny, a opcjonalnie dostępna alternatywa o mocy 6,9 kW skraca ten czas do godziny i 40 minut.

Dostępność i cena elektrycznego skutera BMW CE 04

Na ten moment cena w Europie nie jest dostępna, ale ważący 230-kilogramów BMW CE 04, który chwali się automatyczną kontrolą stabilności, dynamiczną kontrolą trakcji i biegiem wstecznym, ma trafić do sprzedaży za rok i w USA będzie kosztować 11795 dolarów.

