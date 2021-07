Gigabyte AORUS XTREME PCIe4, czyli 32 TB i 28 GB/s odczytu w jednej karcie rozszerzeń

Na rynku są niektóre sprzęty z segmentu, do którego sięga tylko garstka z nas i do takich właśnie sprzętów zalicza się Gigabyte AORUS XTREME PCIe4. Ta karta rozszerzeń wygląda, jak smukła karta graficzna, ale w praktyce pod swoją obudową i chłodzeniem kryje… dyski. Dużo dysków.

AIC AORUS XTREME nowej generacji można nazwać dyskiem, ale takim do bardzo, ale to bardzo wymagających obciążeń. Zwykle bowiem wystarcza nam zwyczajny SSD na PCIe 3.0, ale kiedy potrzebujemy możliwie najwyższej wydajności, możemy sięgnąć po nośniki na M.2 PCIe 4.0, oferujące ponad 6000 MB/s odczytu sekwencyjnego.

Te dyski mają ogromne zapotrzebowanie co do chłodzenia, co nie raz wykazałem podczas testów. Dlatego nie dziwie się, że Gigabyte postawił na radiator w połączeniu z dwoma wentylatorami i zamieścił na pokładzie 10 czujników temperatury. Jako że zadbał też o wygląd, postawił na charakterystyczne dla siebie logo, design i nawet backplate.

Potężny AIC Gigabyte AORUS XTREME PCIe4 łączy w sobie osiem dysków po 4000 zł każdy

Na tym laminacie skrywa się dokładnie osiem dysków i to nie byle jakich, bo AORUS Gen4 7000s z kontrolerami Phison PS5018-E18 o pojemności 4 TB. Te dyski każdy z nas może kupić oddzielnie, ciesząc się najwydajniejszymi nośnikami Gigabyte, łączącymi w sobie najnowsze 96-warstwowe kości pamięci 3D NAND TLC i bufor w formie DDR4. Ich transfery sięgają kolejno 7000 i 5500 MB/s sekwencyjnego odczytu i zapisu.

Jednak Gigabyte AORUS XTREME PCIe4 jest o tyle wyjątkowy, że na swoim pokładzie ma 4 TB dyski, podczas gdy my możemy sięgnąć tylko po 1 i 2 TB wersje. Taka to jednak wyjątkowość 32-terabajtowego dysku 8w1, który podbija wydajność czterokrotnie w konfiguracji RAID 0, wykorzystując interfejs PCIe 4.0. Poniżej możecie rzucić okiem na możliwości tego wydajnościowego potworka, a dla porównania dorzuciłem do galerii wyniki wydajności PNY XLR8 CS3140.

Cena Gigabyte AORUS XTREME PCIe4 pozostaje nieznana. Podobnie zresztą, jak dostępność. Jednak zważywszy na to, że 2 TB dysk AORUS Gen4 7000s kosztuje 2000 złotych, a 4 TB zapewne podbija tę cenę do 4000 zł, to pomnożenie tego osiem razy daje ciekawą sumkę 32000 zł. Tanie to więc nie będzie i nic w tym dziwnego, patrząc po wydajności i pojemności.

