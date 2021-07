AMD Monet i Bergamo, czyli energooszczędne APU i 128-rdzeniowe EPYC

Na kanałach RedGamingTech i Moore’s Law Is Dead pojawiły się nagrania omawiające AMD Monet i Bergamo. To ponoć nazwy kodowe nadchodzących na rynek układów AMD, choć na ten moment należy je traktować wyłącznie jako plotki.

APU AMD Monet, czyli Zen 3 i RDNA 2 w jednym

Zacznijmy może od tego nagrania, które dotyczy konsumenckich, nastawionych na niskie zużycie energii APU od AMD nowej generacji. Dla przypomnienia, są to układy łączące w sobie CPU i GPU, gdzie pierwsze skrzypce zwykle gra ten pierwszy, a iGPU jest odległe pod kątem wydajności względem dedykowanych kart graficznych, choć pograć nawet w nowe gierki na nim można.

Wedle plotek to nowe APU AMD Monet będzie następcą i zastępcą serii Athlon, trafiając zarówno na rynek detaliczny, jak i w ręce producentów zestawów komputerowych w formie układów embedded. Do ich produkcji AMD ma wykorzystać starszy proces produkcji Global Foundries, bo 12LP+ oraz najnowszą architekturę Zen 3 dla czterordzeniowego CPU i RDNA2 dla iGPU. Brzmi to więc ciekawie, a zważywszy nacisk na niski pobór mocy, kwestia taktowania obu rdzeni wydaje się ciekawa.

Procesory serwerowe EPYC na Zen 4, czyli AMD Bergamo

Znany z przecieków twórca z kanału Moore’s Law is Dead również dodał ostatnio coś od siebie, jeśli idzie o przyszłość AMD. Ewidentnie bazuje w swoich rozważaniach na przeciekach z m.in. AdoredTV, co razem próbuje odpowiedzieć, co będą miały do zaoferowania procesory serwerowe EPYC na Zen 4, czyli nie czwarta, a piąta generacja tych układów.

Do tej pory wspominano wyłącznie o układach EPYC o nazwie kodowej Genoa i wiele źródeł przeczyło sobie nawzajem, wspominając o 96 lub 128 rdzeniach fizycznych. Teraz AMD Bergamo rozwiązuje problem tych nieścisłości, bo to najpewniej o nich źródła się dowiadywały i błędnie wiązały ich premierę z procesorami Genoa. Co jednak ciekawe, ponoć Genoa i Bergamo będą współdzielić to samo gniazdo SP5.

Tak więc, wedle przecieków, AMD EPYC 4. generacji (Genoa) zadebiutują najpierw z 96-rdzeniowymi układami na czele, a po nich premiery doczeka się rodzina Bergamo na bazie architektury Zen 4. Ta podbije maksymalną liczbę rdzeni do 128 i sięgnie po wysokie zegary, aby stłamsić ofensywę Intela z układami Sapphire Rapids. Dodatkowo położy podwaliny pod następców, czyli Turin na Zen 5.

