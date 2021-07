Wokół TOI-1789 krąży gorący Jowisz. Jest oddalony od Ziemi o kilkaset lat świetlnych

Gorące Jowisze to planety pozasłoneczne będące gazowymi olbrzymami i krążące wokół swoich gwiazd w bardzo niewielkich odległościach. Niedawno odkryto jednego z nich, oddalonego o 729 lat świetlnych od Ziemi.

Udokumentowanie istnienia tego obiektu było możliwe dzięki instrumentowi TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Teleskop ten został wykorzystany do obserwacji TOI-1789, a metoda tranzytu wykazała, że wokół rzeczonej gwiazdy orbituje jeden z tzw. gorących Jowiszy.

TOI-1789 jest obiektem bogatym w metale i noszącym miano tzw. żółto-białego karła. Położona w gwiazdozbiorze Lwa, znajduje się 729 lat świetlnych od naszego Układu. Taka odległość, choć w zasadzie nieosiągalna dla ludzi, w skali kosmicznej jest niczym rzut beretem.

TOI-1789b to gorący Jowisz, który okrąża swoją gwiazdę w nieco ponad 3 dni

Gwiazda jest znana pod kilkoma innymi nazwami, takimi jak HD 82139 czy TIC 172518755. Astronomowie twierdzą, że liczy ona ok. 2,8 mld lat, a pierwsze dowody umożliwiające jej skatalogowanie znaleziono na początku ubiegłego roku. Informacje na temat najnowszych odkryć opisano natomiast na łamach Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Aby pokazać, jak niewielka jest odległość dzielącą TOI-1789 oraz jej planetę, wystarczy wspomnieć, że pokonanie orbity zajmuje tej drugiej zaledwie 3,2 dnia. O ile w przypadku Ziemi dystans pomiędzy nią a Słońcem określa się mianem 1 jednostki astronomicznej, tak w tym przypadku możemy mówić o wartości rzędu 0,05 jednostki. Egzoplaneta, zwana TOI-1789b, ma masę i promień kolejno 0,7 i 1,4 razy większe od Jowisza. Ze względu na wszystkie te parametry, TOI-1789b kwalifikuje się do grona gorących Jowiszy.

