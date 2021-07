Procesor Intel Core i9-12900K w Cinebench R20. Flagowy Ryzen 9 5950X pokonany

Jako że procesor Intel Core i9-12900K można już kupić na czarnym rynku w Chinach, nic dziwnego, że właśnie do sieci wyciekł jego test. Dzięki temu możemy podejrzeć wydajność inżynieryjnej próbki Intel Core i9-12900K w Cinebench R20 i sprawdzić, czy AMD ma się czego bać.

Intel Core 12. generacji będą dla Intela wyjątkowe, łącząc w sobie technologie Intel Hybrid oraz 10nm proces produkcyjny Enhanced SuperFin, czyli coś, na co na rynku desktopowym czekamy od długich lat. Będą też pierwszymi (razem z chipsetami z serii 600), które wesprą pamięci DDR5 oraz standard PCIe 5.0 i spróbują wykazać wyższość łączenia dwóch rodzajów rdzeni w jednym CPU w zastosowaniach desktopowych.

Czytaj też: Technologie NVIDIA RTX dla ARM. DLSS już w formie SDK

Celem Intela, zważywszy na jego inne dążenia do rozpowszechnienia standardu ATX12VO, jest ewidentnie obniżenie poboru mocy nie tylko w laptopach, ale też komputerach stacjonarnych w czasie niskiego obciążenia. Słusznie. Jeśli poczyniono te kroki już dawno w segmencie mobilnym i wykazano, że ma to sens, dobrze jest podobną dbałość o możliwie najniższe zużycie energii zaoferować też w innych segmentach. Zwłaszcza że najwidoczniej niczego nie brakuje Alder Lake-S.

Test i9-12900K w Cinebench R20 rozkłada Ryzena 5950X na łopatki

We wspomnianym teście Intel Core i9-12900K zdetronizował obecny flagowy procesor AMD Ryzen 9 5950X w Cinebench R20, a więc teście, w którym Ryzeny od zawsze błyszczały. Podczas gdy Ryzen 5950X chwali się w tym teście 10428 punktami w sprawdzianach wielowątkowych i 647 w jednowątkowych, Core i9-12900K w wersji niefinalnej i z chłodzeniem AIO osiągnął kolejno 11600 i 810 punktów, rozgramiając konkurencję.

Czytaj też: Jakie nowości przyniesie aktualizacja Windows 10 21H2?

12900KS QS Non-OC

In water cooler.

Cinebench R20.

ST: >810

MT: >11600 — Raichu (@OneRaichu) July 20, 2021

Oba procesory są 16-rdzeniowymi konsumenckimi CPU, ale połowa z nich w przypadku Intel Core i9-12900K jest tymi energooszczędnymi na bazie Gracemont. Pozostałe, to już pełnoprawne, solidne rdzenie Golden Cove, które tak naprawdę robią całą robotę. Ponoć są one o 25% wydajniejsze w operacjach jednowątkowych od rdzeni Zen 3 w 5950X przez wyższe IPC oraz taktowanie Turbo na poziomie 5 GHz dla wszystkich rdzeni i do 5,3 GHz dla 1-2 rdzeni.

Czytaj też: Domniemane praktyki monopolowe Google przysporzyły firmie konkretnego pozwu

Po stronie wielowątkowego sukcesu możemy śmiało założyć, że procesory Alder Lake-S będą w świetny sposób umożliwiać współprace obu rodzajów rdzeni pod obciążeniem. Serwis TechPowerUp wyjaśnia, że jest to możliwe przez wsparcie zestawów instrukcji AVX, AVX2 i AVX-VNNI przez rdzenie Gracemont oraz rozbudowany pakiet instrukcji ISA (z dodatkiem AVX-512) w przypadku Golden Cove.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News