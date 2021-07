Kiedy pojawi się nowy smartfon BlackBerry?

Po TCL BlackBerry zostało przejęte przez zajmującą się oprogramowaniem firmę Onward Mobility w sierpniu ubiegłego roku. Od tamtej pory jednak ani widu, ani słychu nowych smartfonów. Czy najnowsza lista mailingowa może być pierwszym zwiastunem rychłej premiery?

Wcześniej telefony ze znakiem jeżynki kojarzyły się raczej z segmentem biznesowym, głownie przez swoje rozbudowane funkcje i klawiaturę QWERTY. Potem stały się bardziej popularne i choć cały czas były mocnym graczem na rynku, daleko im było do popularności chociażby Samsungów. Na początku ubiegłego roku TCL ogłosiło, że kończy im się prawo do produkcji i sprzedaży smartfonów pod marką BlackBerry. Po nich pałeczkę przejęła firma Onward Mobility.

Czyżby zbliżał się następca BlackBerry KEY2?

Ostatnim wypuszczonym do sprzedaży smartfonem marki był BlackBerry KEY2, który na rynek trafił w 2018 roku. Od tamtej pory o jego następcy nic nie słychać, a fani czekają. Onward Mobility, po przejęciu BlackBerry w sierpniu ubiegłego roku, obiecało odświeżenie marki. Wszyscy spodziewali się, że będą chcieli dość szybko wypuścić nowy smartfon. Cóż, minął właściwie rok i jedyne co dostaliśmy, to lista mailingowa.

Firma uruchomiła specjalny program dla fanów marki i osób, które byłyby zainteresowane zakupem nowych smartfonów BlackBerry 5G. Zapisanie się na listę pozwoli otrzymywać wcześniejsze informacje o aktualizacji produktów, o funkcjach i dostępnościach. Osoby z listy będą mogły wpływać na cechy i funkcjonalności produktów poprzez wyrażanie opinii, a także będą mogły zamówić urządzenia w przedsprzedaży by otrzymać je w dniu premiery.

Zgodnie z zapowiedziami szefa Onward Mobility, Petera Franklina, nowy BlackBerry ma się ukazać jeszcze w tym roku. Pozostało więc im bardzo mało czasu, zwłaszcza, że do tej pory nie pojawiły się właściwie nawet przecieki na temat szykowanego modelu. Wedle zapowiedzi smartfon ma mieć fizyczną klawiaturę, czyli najbardziej charakterystyczną cechę urządzeń BlackBerry, a także łączność 5G. Wydaje się więc, że lista mailingowa jest pierwszą wskazówką co do powrotu marki na rynek. Jeśli więc czekacie na nowy smartfon z logiem „jeżynki”, to być może w najbliższym czasie usłyszycie już o jakichś konkretach na jego temat.

