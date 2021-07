Łazik VIPER będzie przemierzał Księżyc. NASA udostępniła plan misji

VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) ma stanowić część programu Artemis zarządzanego przez NASA. Łazik ten powinien trafić na powierzchnię Księżyca w 2022 roku.

Aby zaplanować, jak pojazd będzie poruszał się po Srebrnym Globie, naukowcy z NASA postanowili stworzyć cyfrową mapę. Dzięki niej łazik będzie mógł bezpieczniej i skuteczniej przemieszczać się po powierzchni Księżyca. Do jego zadań ma należeć między innymi poszukiwanie zasobów na tamtejszym biegunie południowym. Chodzi przede wszystkim o zamarzniętą wodę, którą można byłoby przerobić na przydatne paliwo czy tlen.

Czytaj też: Do sieci trafiły zdjęcia Marsa wykonane przez łazik Zhurong

Poza tym księżycowy lód mógłby zostać wykorzystany w formie wody pitnej, szczególnie przydatnej w sytuacji, gdyby w obrębie naszego naturalne satelity powstałaby stała baza zamieszkiwana przez ludzi. Wykorzystanie lokalnych zasobów może okazać się swego rodzaju próbą generalną przed kolonizacją bardziej odległych obiektów, z Marsem na czele.

Łazik VIPER ma zajmować się przede wszystkim poszukiwaniem lodu na powierzchni Księżyca

Nowe mapy ukazują struktury na powierzchni Księżyca, między innymi zacienione obszary o średnicy od 2 do 5 metrów, które mogą być wystarczająco zimne, aby gromadził się w nich lód. Głównym „daniem” mają być jednak głębsze i starsze kratery. Dzięki zaktualizowanym informacjom VIPER będzie mógł udać się w miejsca, z których pobierze próbki i przekona się, czy znajduje się w nich lód.

Czytaj też: Chińczycy zjedzą prawdziwie kosmiczny ryż. Jego ziarna okrążyły Księżyc

Osoby związane z organizacją misji mają wykorzystać zebrane dane, aby zaplanować aktywność łazika, tak, aby nie przebywał on zbyt długo w zacienionych miejscach. Mogłoby to bowiem grozić rozładowaniem akumulatorów VIPERa, zasilanych energią słoneczną. Łazik musi również być w stanie znaleźć bezpieczne obszary do hibernacji podczas przerw w łączności z Ziemią.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News