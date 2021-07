Co czeka czołgi Leopard 2 w ramach ulepszenia Leopard 2AX?

Czołgi Leopard, będące nawet na wyposażeniu Wojska Polskiego (w postaci 2A5 oraz 2PL) rozwijają się w najlepsze pomimo czterdziestu lat aktywnej służby. Dziś dowiedzieliśmy się co czeka czołgi Leopard 2 po obecnie najnowszej aktualizacji KMW i co wprowadzi domniemana modernizacja Leopard 2AX.

Co przyniesie Leopard 2AX?

Piszemy „domniemana”, bo ulepszenia Leopard 2AX są obecnie tylko wstępną nazwą projektu pakietu modernizacyjnego dla tych europejskich „pancernych kotów”. Finalnie jej nazwa może przyjąć miano Leopard 2A8, ale o tym dopiero za chwilę. Można powiedzieć, że po części planowane zmiany dotkną najważniejszych nowości wprowadzonych w Leopardach 2A7V, czyli w pełni cyfrowego systemu kierowania ogniem (SKO) z kamerami ATTICA GL w roli głównej.

Aktualizacja Leopard 2AX poprawi możliwości SKO, aktualizując wspomniane kamery o rozdzielczości 640 x 512 pikseli na najnowsze ATTICA M-2 o rozdzielczości 1280 × 1024 pikseli. Rozważa się też ponoć usunięcie dziennego kanału optycznego na rzecz cyfrowego o bardzo wysokiej rozdzielczości. Dalsze ulepszenia SKO mogą zapewnić systemowi przynajmniej odbiór obrazu w czasie rzeczywistym z innymi sprzętami na polu bitwy.

Leopard 2AX ma ponoć wprowadzić też aktywny system ochrony pojazdu w postaci zarówno nieznanych jeszcze systemów soft-kill, jak i hard-kill (są szanse na Trophy-HV lub StrikeShield). Mowa więc kolejno o tych, które w sposób aktywny wprowadzają w błąd systemy namierzania wroga i tych, które w razie ryzyka niszczą pociski, zanim te uderzą w czołg. Przykład działania takiego systemu podawaliśmy w artykule, w którym to możecie obejrzeć, jak czołg zestrzeliwuje zagrażającą mu rakietę.

Leopard 2A8 będzie zupełnie nowym czołgiem?

Co jednak być może najważniejsze, Leopard 2AX zapowiada się na czołg zaprojektowany i stworzony praktycznie od zera, jako że skorzysta z podstaw standardu Leopard 2A7V. W nim czołgi otrzymały całkowicie nowe podwozia, nowy pakiet integralnego pancerza, układ przeniesienia napędu i zawieszenie, co w sumie zwiększyło maksymalną masę konstrukcyjną do 69 ton przy jednoczesnym zwiększeniu zapasu względem masy bojowej czołgu.

Miano zupełnie nowego czołgu Leopard 2AX będzie mógł zawdzięczać jednak zupełnie nowej wieży załogowej, nad którą ponoć pracuje Krauss-Maffei Wegmann (KMW) wedle informacji Konflikty.pl. To warto jednak traktować z przymrużeniem oka, bo oficjalnie zaprzecza się temu przez zbyt duże wydatki na ulepszenia wspomnianych systemów.

