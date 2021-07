Microsoft DirectStorage na Windows 10? Znamy szczegóły kompatybilności

Do tej pory spodziewaliśmy się, że DirectStorage będzie ograniczony wyłącznie do Windowsa 11, zmuszając nas do aktualizacji, ale na szczęście tak nie będzie. Okazało się właśnie, że Microsoft DirectStorage na Windows 10 będzie również działał bez żadnego problemu.

Czym jest i co zapewnia DirecrStorage?

Gracze z konsolami Xbox Series X|S z pewnością znają określenie DirectStorage, bo to tam Microsoft wprowadził dopiero to swoje interesujące pod kątem grania rozwiązanie. Ogłoszony wiele miesięcy temu jako „zestaw rozwiązań”, mający na celu przyspieszenie ładowania i dekompresji zasobów gier z wykorzystaniem w większym stopniu karty graficznej oraz jej pamięci VRAM.

DirectStorage ułatwia bowiem przesyłanie skompresowanych danych zasobów gry bezpośrednio do procesora graficznego z pominięciem procesora. Dodatkowo umożliwia ich dekompresowanie przy użyciu jednostek obliczeniowych, co bezpośrednio wpływa na znaczne zmniejszenie opóźnień podsystemu pamięci masowej i wykorzystania procesora.

W praktyce DirectStorage przyspiesza wydajność operacji wejścia/wyjścia aż sto razy w porównaniu do standardowych dysków twardych. Wedle zapowiedzi dzięki tej technologii rozmiary gier zostaną zminimalizowane, skróci się ogólny czas ładowania, a wirtualne światy staną się bardziej ekspansywne i szczegółowe. Wchodząc jeszcze głębiej, różnice wydajności między grami umieszczonymi na dyskach SSD na SATA i M.2 zostaną znacznie bardziej pogłębione. Dobrze, bo na ten moment kolosalnych różnic pod tym kątem nie zauważymy.

Microsoft DirectStorage na Windows 10 to pewniak

Brzmi to więc jak technologia, którą koniecznie chcemy na PCtach i rzeczywiście DirectStorage już na nie zmierza. W zeszły piątek Microsoft ujawnił, że ta funkcja będzie kompatybilna z kompilacjami Windowsa 10 w wersji od wydania 1909 oraz Windowsem 11 bez względu na wersję. Dodatkowo firma udostępniła szczegółową dokumentację API DirectStorage programistom, którzy podpisali NDA.

W oficjalnym ogłoszeniu Microsoftu przeczytamy, że firma już teraz dokłada wszelkich starań, aby twórcy gier, którzy skorzystają z SDK DirectStorage będą mogli dotrzeć do jak największej liczby graczy. Zaznacza jednocześnie, że funkcja będzie rozwijać skrzydła zwłaszcza na Windowsie 11 i nic w tym dziwnego, jako że ta wersja systemu powstaje od podstaw po to, aby ją wspierać.

