MIUI 13 pozwoli pozyskać dodatkową pamięć RAM

Nowa wersja nakładki Xiaomi ma pojawić się w kolejnych miesiącach. W ostatnim czasie zaczęły się więc pojawiać dokładniejsze informacje na temat MIUI 13 i możliwości, jakie przyniesie użytkownikom.

Wśród nowości MIUI 13 będzie wirtualna pamięć RAM

Nowa nakładka Xiaomi, która trafi też na smartfony Poco i Redmi. Oczywiście MIUI 13 przyniesie ze sobą sporo nowości, a także naprawi błędy, jakie doskwierały użytkownikom MIUI 12 i 12.5. Teraz jednak nie o poprawkach, a o tym, co Xiaomi ma zamiar wprowadzić. Według najnowszych informacji wszystkie smartfony uprawnione do aktualizacji dostaną możliwość rozszerzenia pamięci RAM. Po raz pierwszy mieliśmy z tym do czynienia w Redmi Note 10 5G, które niecały miesiąc temu otrzymało aktualizację uprawniającą do pozyskania dodatkowych 2 GB pamięci RAM.

Czytaj też: Co wiemy o nowych funkcjach MIUI 13?

Myśleliśmy, że to jednorazowa akcja, ale okazuje się, że jednak nie. Producent chce umożliwić to wszystkim chętnym. Technologia pozwala na pobranie części pamięci wbudowanej telefonu i przydzielenie jej do pamięci RAM w celi zwiększenia możliwości wielozadaniowości smartfona, a także by polepszyć wrażenia z gier. Taka wymiana może opiewać na maksymalnie 3 GB. Taki zabieg może nie tylko zrównoważyć wydajność urządzenia, ale również wydłużyć jego żywotność. Oczywiście należy pamiętać, że korzystając z takiej wirtualnej pamięci RAM zmniejszamy tym samym pamięć wbudowaną, jednak to akurat nie powinno być dla nikogo problemem.

Czytaj też: Lista smartfonów Xiaomi, POCO i Redmi, które dostaną Androida 12 z MIUI 13

Warto tutaj nadmienić, że niektórzy posiadacze smartfonów z MIUI 12.5 też zauważyli u siebie taką opcję. Istnieje więc możliwość, że Xiaomi postanowiło udostępnić tę funkcję wcześniej, nie czekając na premierę MIUI 13. Oczywiście może być to również sposób na przetestowanie funkcjonalności i tylko niektórzy dostali taką opcję. Wówczas do wszystkich trafiłaby właśnie wraz z nową nakładką.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News