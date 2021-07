Najszybszy Internet w Polsce w 1H2021. Co z 5G?

T-Mobile miał zdecydowanie najszybszy Internet w Polsce, wśród operatorów mobilnych w I połowie 2021 roku. Najszybsze 5G ma Plus, najpopularniejszy smartfon z 5G to Samsung, a najlepszy Internet stacjonarny mają INEA oraz Netia.

Najszybszy Internet w Polsce po kablu ma INEA. Najlepszy światłowód w Netii

Serwis speedtest.pl opublikował wyniki pomiarów prędkości Internetu w I połowie 2021 roku. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku, prędkość Internetu stacjonarnego wzrosła o 19,4%, do 77,5 Mb/s.

Liderem jest INEA ze średnią prędkością pobierania 157,4 Mb/s, ale też bardzo wysoką prędkością wysyłania 151,8 Mb/s. Zaskoczeniem może być trzeba pozycja Internetu stacjonarnego T-Mobile, działającego na łączach Orange.

Najszybszy Internet światłowodowy oferuje Netia. Ze średnią prędkością pobierania 183,1 Mb/s. Ponownie ciekawie wygląda INEA, ze średnią prędkością wysyłania wyższą, niż prędkość pobierania danych.

Pomiary Internetu światłowodowego stanowiły 17,2% wszystkich pomiarów Internetu stacjonarnego. Nie jest to dobry wynik. Średnia prędkość światłowodu wyniosła 171,5 Mb/s, o 10,4% więcej niż przed rokiem.

Najszybszy Internet mobilny w T-Mobile

Choć Orange i T-Mobile współdzielą nadajniki, to ci drudzy mają w zestawieniu średniej prędkości Internetu znacznie lepsze wyniki. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele. Jak choćby to, że pomiary nie są przecież wykonywane w tych samych miejscach. Nie mniej, przy współdzieleniu infrastruktury ta różnica chyba nie powinna być aż tak duża.

Średnia prędkość Internetu mobilnego w I połowie 2021 roku wzrosła o 25,2% w stosunku do I połowy 2020 roku i wyniosła 35,8 Mb/s. To spore przyśpieszenie, wynikające m.in. z postępującego refarmingu pasm, prowadzonego przez wszystkie sieci.

Najszybsze 5G w Plusie. Nie udawajmy zdziwionych

Nikogo nie powinno dziwić, że dysponujący najszerszym dostępnym pasmem Plus, ma najlepsze wyniki pomiarów sieci 5G. Co ciekawe, pomimo dużej przewagi w szybkości pobierania danych, Plus ma najsłabsze wysyłanie.

Warto zwrócić uwagę na liczbę testów. W Plusie wykonano ich najwięcej, ale zobaczcie o ile mniej testów przeprowadzono w sieci 5G, w stosunku do ogółu pomiarów Internetu mobilnego. Różnica jest ogromna.

Samsung króluje w polskim 5G

Niekwestionowanym liderem wśród smartfonów z 5G w Polsce jest Samsung. To urządzenia Koreańczyków uczestniczyły w 45,7% pomiarów.

Oczywiście ciężko przekładać to na cały rynek smartfonów w Polsce. Mówimy tu bowiem o 45,7% smartfonów uczestniczących w 14 tys. pomiarów, co na tle całego polskiego rynku jest tylko niewielkim wycinkiem.

Jeśli chodzi o konkretne modele smartfonów, na których dokonywano pomiaru, to tutaj również króluje Samsung.

