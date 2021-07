Największe felgi z włókna węglowego wymagały aż pięciu lat prac. Trafią do Bentaygi

Model Bentayga jest dla Bentleya wyjątkowy, jako że to pierwszy zelektryfikowany model w ofercie firmy, który w styczniu po dwóch latach obecności zaliczył nawet odświeżenie. Sam w sobie jest więc unikalny, ale jako że to luksusowy SUV, zawsze można go jakoś dopieścić, a największe felgi z włókna węglowego zdecydowanie się do tego zaliczają.

Bentley Mulliner pochwalił się wyjątkowym projektem. Stworzył bowiem największe felgi z włókna węglowego

Od razu wyjaśniam, że określeniem omawianych dziś felg mianem największych nie jest przypadkiem, bo w grę wchodzi akurat 22-calowy zestaw. Oczywiście na rynku są większe, ale nie są to powszechne warianty, a okazjonalnie produkowane felgi dla specjalnych edycji, czy samochodów z najwyższych półek (przykładowo Audi RS Q8). Jednak w tym przypadku wszystko rozbija się o materiał, bo omawiamy tutaj największe felgi z włókna węglowego.

Opracował je nie bezpośrednio Bentley, a jego wyjątkowy oddział Mulliner, który przy tym projekcie musiał sięgnąć po wsparcie. Znalazł się w firmie Bucci Composites, a owoc wieloletniej pracy przyjął widoczne na zdjęciach największe seryjne felgi z włókna węglowego, jakie kiedykolwiek zaoferowano dla modeli prosto z fabryki. Co najważniejsze, będą dostępne wyłącznie dla SUVa Bentayga.

Opracowanie tak wielkich felg z włókna węglowego nie jest łatwe przez problem z wytrzymałością, ale i to firma rozwiązała, a testy TÜV potwierdziły

Cena nie została ujawniona, ale wiemy, że ich dostępność ruszy dopiero pod koniec 2021 roku. Niska jednak z pewnością nie będzie, bo te największe felgi z włókna węglowego zajęły aż pięć lat prac, z czego najwięcej poświęcono projektowaniu i testowaniu, co finalnie potwierdzono certyfikacją TÜV. Nic w tym dziwnego, bo patrząc na to, że te cztery koła muszą sprostać wadze grubo ponad 2720 kg, stosunek ich wagi do ciężaru SUVa pewnie przeraża.

„Pewnie”, bo nie znamy dokładnej wagi felg, choć Bentley podaje, że każda z nich pozwala zaoszczędzić całe 6 kg, co choć pozornie skromne, to w przypadku nieresorowanej masy jest akurat arcyważne. Bentley podkreśla, że ich wytrzymałość i sztywność jest ogromna, a na dodatek usprawnieniu ulega skuteczność hamowania i zużycie opon.

Produkcja tych największych felg z włókna węglowego obejmuje użycie opatentowanego procesu, który obejmuje m.in. specjalne nakładanie kolejnych splotów, co gwarantuje bezpieczeństwo przed pęknięciami włókna w przypadku uderzeń. Jako że wspomniane testy TÜV zaliczyły, to nie powinniśmy jednak aż tak martwić się o samo bezpieczeństwo.

