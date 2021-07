Radeon RX 6700 XT ruszył na RISC-V po raz pierwszy w historii

Twórcy z kanału Bits inside by René Rebe na YouTube udało się zapewnić kompatybilność karcie Radeon RX 6700 XT na platformie SiFive HiFive Unmatched opartej na architekturze RISC-V. Ją można porównać, w sferze architektur sprzętowych, do tego, czym stał się Linux – dobrem dla wszystkich.

Architektura RISC-V, to taki Linux w świecie systemów operacyjnych

Chociaż RISC-V istnieje już od 2010 roku, to jego znajomość i powszechność jest bardzo niska. Dlatego też pompatyczny wręcz tytuł może więc wydać się Wam nie do końca zrozumiały, ale to tylko kwestia czasu. Architektura RISC-V może być bowiem powszechnie i swobodnie używana w dowolnym celu przez wszystkich. To z kolei zapewnia każdemu chętnemu znaczące oszczędności, bo nikomu nie trzeba płacić, a architektura sprzętowa jest już na wyciągnięcie ręki.

Czytaj też: Soundbar z Dolby Atoms: dlaczego warto kupić?

Nie bez powodu więc ostatnio nawet Huawei zasięgnął RISC-V, jako że zakaz handlowy USA zabronił firmie wykorzystywać licencjonowane osiągnięcia ARM. Owoc prac wprawdzie nie powala, ale z drugiej strony, jak na początek, źle nie jest. Znacznie lepiej sprawuje się sprzęt pokroju SiFive HiFive Unmatched za jakieś 2700 zł, który jest przeznaczony nie dla graczy czy zwyczajnych użytkowników, a dla profesjonalistów, którzy znają się na rzeczy. Mowa o programistach, hakerach czy specjalistach od bezpieczeństwa oprogramowań.

Po raz pierwszy odpalono dedykowaną kartę graficzną na RISC-V

Czytaj też: NVIDIA Hopper nadchodzi. Będzie to pierwszy wielomodułowy GPU firmy

Jednym z takich specjalistów jest właściciel wspomnianego kanału, który na powyższym filmie jako pierwszy na świecie zdołał odpalić dedykowaną kartę graficzną na architekturze RISC-V. Zapewnił tym samym po raz pierwszy kopa do obliczeń, choć test enkodowania materiału video wspomagany kartą graficzną RX 6700 XT nie wykazał wysokiej wydajności. Było to spowodowane zapewne ograniczeniem po stronie układu SoC U740 na płycie, który oferuje cztery rdzenie U74 i jeden S7. Te do najwydajniejszych nie należą.

Czytaj też: Pierwsze miniaturowe komputery z procesorami Ryzen 9 5900HX nadchodzą

Samo fizyczne połączenie karty AMD Radeon RX 6700 XT Ventus od MSI do komputera SiFive HiFive Unmatched sprowadzało się po prostu do wpięcia interfejsu PCIe 3×8 z użyciem risera. Problemem była tutaj sfera oprogramowania, która wymagała zmian po stronie jądra systemu, aby zapewnić karcie kompatybilność.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News