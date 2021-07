NVIDIA Hopper nadchodzi. Będzie to pierwszy wielomodułowy GPU firmy

Kiedyś uznawano, że połączenie dwóch krzemowych matryc w jednym pakiecie procesora zupełnie nie będzie się opłacało. Po sukcesie Ryzenów z podejściem MCM w CPU wspominano, że w przypadku GPU wyzwania będą nie do przeskoczenia, a tu proszę – na horyzoncie widzimy już to w formie CDNA2 Aldebaran, czy NVIDIA Hopper.

Podejście MCM (Multi-Chip-Module) zarówno w przypadku CPU, jak i GPU, sprowadza się do umieszczenia na jednym układzie kilku połączonych ze sobą wzajemnie krzemowych matryc, które współpracują ze sobą w czasie rzeczywistym. Ciekawie będzie sprawdzić w rzeczywistości, jak firmy rozwiążą ten problem, którego zapoczątkowało nawet łącznie dwóch kart graficznych w jednym systemie (poprzez SLI), jako że ich wydajność niekoniecznie rośnie wykładniczo.

Czytaj też: Zdjęcia Radeon RX 6600 XT. Wyciekła też wydajność i data premiery

Na szczęście GPU MCM na rynek nadchodzi nie tylko za sprawą firmy NVIDIA, ale też AMD, a nawet Intela. Omawiany dziś Hopper, nowa architektura graficzna Nvidii, zmierzy się finalnie z konkurencją w postaci CDNA2 oraz Xe-HP/C, które również będą tymi wyjątkowymi, pierwszymi rdzeniami graficznymi wykonanymi zgodnie z architekturą MCM dla wspomnianych firm.

Jako wielomodułowy GPU, NVIDIA Hopper będzie wyjątkowym sprzętem firmy, który wprowadzi graficzną wydajność w nową erę

Architektura NVIDIA Hopper pojawia się w przeciekach od ponad dwóch lat, ale ponoć jej ujawnienie jest kwestią… najbliższego czasu, ale nie tyle tygodni, ile miesięcy. W tym roku raczej na nią liczyć nie powinniśmy, co sprawia, że wedle nieoficjalnych informacji najpewniej debiut zaliczy dopiero za rok, choć wcześniej wspominano o premierze w latach 2023-2024.

Czytaj też: Procesor Intel Core i9-12900K w Cinebench R20. Flagowy Ryzen 9 5950X pokonany

Powyżej możecie podejrzeć źródło tego przecieku, niejakiego Greymon55 z Twittera, którego możecie nie kojarzyć z innych przecieków. To nowy gracz na informacyjnej scenie, ale swoją wiarygodność wykazał już przy okazji wycieków z planami AMD w roli głównej. Oczywiście nie ma co wierzyć temu w 100%, ale pewne jest jedno – NVIDIA Hopper nadchodzi, a my nie wiemy o niej zbyt wiele.

Czytaj też: Pierwsze miniaturowe komputery z procesorami Ryzen 9 5900HX nadchodzą

Mamy dostęp tylko do niepotwierdzonych plotek od @kopite7kimi, wedle których to karty na bazie tej architektury będą posiadały produkowane w 5nm procesie technologicznym GPU o zupełnie nowej strukturze. W GPU mają znaleźć się ponoć dwie matryce o łącznej liczbie 288 SM (procesorów strumieniowych), czyli o 2,6 razy więcej względem obecnej flagowej karty profesjonalnej NVIDIA A100. Finalnie może to się przełożyć nawet na trzykrotnie wyższą wydajność.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News