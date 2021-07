Rendery i specyfikacja Realme Book wyciekły

Najnowszy wyciek informacji udostępniony przez Giznext wyjawił nie tylko rendery nadchodzącego laptopa Realme, ale też jego teoretyczne możliwości. Zdradził bowiem nie tylko wygląd na szczegółowych grafikach, ale też to, jak nieoficjalnie wypada specyfikacja Realme Book.

Specyfikacja Realme Book wyciekła. Spójrzcie także na udostępnione rendery

Oczekuje się, że nowy Realme Book zostanie zaprezentowany w Indiach pod koniec przyszłego miesiąca. W wycieku została ujawniona nawet jego cena, która za wariant podstawowy ma wynieść 40000 rupii (około 2060 złotych), ale dobrze wiecie, jak należy traktować wszystkie przecieki. Nie znaczy to jednak, że nie jesteśmy ich ciekawi, dlatego sprawdźmy, co mówią nam jeszcze na temat specyfikacji Realme Book.

Nieoficjalnie laptop Realme będzie wyposażony w 14-calowy wyświetlacz LED (proporcje 3:2) o rozdzielczości FHD z powłoką antyodblaskową. Nie jest jasne, z czego wykonana jest obudowa, ale wskazuje się na aluminium. Wiemy również, że Realme Book otrzyma klawiaturę typu Chiclet (inaczej klawiatura wyspowa) oraz wbudowany w przycisk zasilania skaner linii papilarnych.

Kupujący Realme Book będą mogli liczyć na wybór między procesorami Intel Core i3 oraz i5 najnowszej generacji, podczas gdy pamięć operacyjna i masowa będzie zróżnicowana. Z kolei po stronie oprogramowania czeka nas system Windows 10, a po panelu I/O – jedno złącze USB typu A i dwa typu USB typu C oraz wejście jack 3,5 mm.

Giznext wspomina, że Realme stworzył ten model z myślą o studentach, ale także o ludziach, którzy w swojej pracy potrzebują ciągłego dostępu do laptopa. Dlatego ma być on smukły, kompaktowy oraz łatwy do przenoszenia. Potwierdzają to plotki, wedle których jego waga wyniesie mniej niż 1,5 kg, a wymiary 307 mm x 229 mm x 16 mm.

