Sprzedaż laptopów w 2021 roku zapowiada się rekordowo

Najnowsze opracowanie z TrendForce wzięło pod celownik sprzedaż laptopów w 2021 roku, odpowiadając na pytanie, jak z tradycyjnego 3% rocznego trendu, którego obserwowano przez ostatnie lata, nagle wzrost sięgnął prawie 26%.

Poniżej możecie zobaczyć wykres ujawniający światową sprzedaż laptopów w latach od 2019 do 2022 roku, z czego dane tylko z pierwszych dwóch są pewne, a pozostałe stanowią rzecz jasna tylko szacunki. Pierwsze dwa słupki interesują nas tradycyjnie najbardziej, bo wskazują, jak sprzedaż laptopów różniła się w porównaniu „zwyczajnego” do pandemicznego roku.

TrendForce wskazał, jak wypadnie sprzedaż laptopów w 2021 roku i jak świetny okres na tym rynku mają za sobą producenci

Różnica jest rzecz jasna ogromna, bo sprzedaż wzrosła z 163,7 do 206,1 milionów egzemplarzy, co stanowi wzrost o prawie 26%. Szacunki wskazują, że nie będzie to koniec równie imponujących wzrostów, bo w 2021 roku sprzedać ma się 236,6 mln laptopów, a więc o prawie 15% więcej względem ubiegłego roku. W 2022 roku sprzedaż ma jednak zmaleć o około 7% względem roku poprzedniego, nadal przewyższając sprzedaż nawet w 2020 roku.

Ogromną rolę na rynku laptopów odgrywają Chromebooki, czyli modele ze specjalnym systemem Google, ograniczającym nas głównie do usług tej firmy. Do pracy, czy nauki i przeglądania internetu ten sprzęt spisuje się z nawiązką, ale jego możliwości względem laptopa z Windowsem, to mały żart. Nic w tym jednak dziwnego, bo napędzający je system Chrome OS, powstał po to, aby korzystać przede wszystkim z uruchamiania aplikacji internetowych.

Swoją drogą, w ostatnich latach Chromebooki mają coraz większy udział na rynku notebooków i w tym roku ich sprzedaż osiągnie historyczny szczyt na poziomie 47 milionów sztuk, co oznacza oszałamiający wzrost o 50% względem poprzedniego roku. W Polsce jednak nie doceniamy aż tak tych laptopów, bo zdecydowana większość sprzedaży sprzętów od Acera i Samsunga przypada na USA i Japonię (kolejno 70 i 10%). Tam służą one głównie uczniom, co po pandemii znacząco wpłynie na te wyniki.

Dlatego też firma TrendForce uważa, że po tak świetnym okresie ​​dalszy rozwój rynku Chromebooków będzie zależał głównie od regionów poza Stanami Zjednoczonymi, a także od zastosowań niezwiązanych z edukacją. Co ciekawe, zysk na Chromebookach jednocześnie spadł przez wzrosty cen układów i przede wszystkim 11,6-calowych matryc dla ekranów.

Teraz z kolei zapowiadane spadki będą spowodowane nie tylko niższym popytem, ale też podażą przez wspomniane problemy w łańcuchach dostaw. Ratunkiem dla nich jest tylko podejście do pracy hybrydowej, czy odradzający się popyt na modele biznesowe.

