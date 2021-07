Symulator szczura pokazuje, jak działają wibrysy tych zwierząt

Zespół złożony z przedstawicieli Northwestern University stworzył trójwymiarową symulację odwzorowującą szczurze wąsy. Dzięki niej da się lepiej zrozumieć, w jaki sposób gryzonie zbierają informacje na temat otoczenia.

Model nosi nazwę WHISKiT i składa się z 60 pojedynczych włókien. Opis i przebieg badań związanych z projektem został zamieszczony na łamach Proceedings of the National Academy of Sciences.

Czytaj też: Czy sztuczna inteligencja pomoże nam zrozumieć zwierzęta?

Szczury są fascynującymi zwierzętami pod względem anatomicznym, a wąsy, którymi dysponują, zapewniają im szereg danych związanych z otaczającym środowiskiem. Wymienia się wśród nich między innymi odległość od danego obiektu, jego ułożenie, kształt czy fakturę. Naukowcy od lat zajmują się też zależnościami występującymi między fizycznym operowaniem wąsami, a sygnałami przesyłanymi do mózgu zwierzęcia.

Symulator szczura skupia się na jego wibrysach i może wyjaśnić, w jaki sposób zbierają one dane

Informacje zbierane przy pomocy szczurzych wibrysów mają „grupowy” charakter, co dodatkowo komplikuje analizę tych sygnałów. Naukowcy są jednak zgodni: włosy czuciowe gryzoni (i wielu innych zwierząt) działają niczym dodatkowe zmysły. Za sprawą WHISKiT autorzy badania chcieli odwzorować wygląd i strukturę tych wąsów, wliczają w to ich zakrzywienie, średnicę czy kąt nachylenia. Po upewnieniu się, że każdy z wibrysów jest odpowiednio ustawiony, badacze połączyli je w jedną całość.

Czytaj też: Miniaturowy implant może położyć kres uciążliwym bólom

W efekcie model został wyposażony w 60 wąsów, po 30 z każdej strony. Zostały one osadzone w mieszkach włosowych, w obrębie których powstają sygnały przesyłane później do mózgu. Następnie naukowcy przeprowadzili symulacje dotyczące różnych środowisk, takich jak rury kanalizacyjne czy laboratorium. Dzięki dalszym badaniom przedstawiciele Northwestern University chcieliby zrozumieć między innymi to, w jaki sposób szczury podchodzą do badania ruchomych i nieruchomych obiektów.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News