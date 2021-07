Sztuczna inteligencja odkryła struktury 98,5% białek wchodzących w skład ludzkiego organizmu

Sztuczna inteligencja, zwana AlphaFold i rozwinięta przez firmę DeepMind może być prawdziwie przełomowa. Wystarczy wspomnieć, że udało się jej wykryć struktury aż 98,5% białek z ludzkiego ciała.

Aby ukazać skalę niesamowitości tego dokonania, miejmy na uwadze, iż ręcznie prowadzone badania zajęły całe lata i doprowadziły do skatalogowania zaledwie 17% białek. Dokładne ustalenia na ten temat zostały przedstawione na łamach Nature.

Czytaj też: Pierwsze całkowicie sztuczne serce wszczepione pacjentowi

Co ciekawe, firma udostępnia zbierane przez nią dane, dlatego każdy może mieć do nich bezpłatny dostęp. Dzięki temu możliwe będzie między innymi przyspieszenie procesu opracowywania nowych leków. Przedstawiciele DeepMind ogłosili, że wykorzystana na potrzeby badań sztuczna inteligencja rozpoznała struktury 98,5 procent z około 20 000 białek. W przypadku 35,7 procent z nich algorytm cechował się ponad 90-procentową skutecznością w zakresie przewidywania kształtów.

Zastosowania są właściwie ograniczone tylko naszą wyobraźnią, ale generalnie rzecz biorąc baza danych AlphaFold zwiększy nasze zrozumienie funkcjonowania białek i ich roli w podstawowych procesach życiowych. […] To zrozumienie oznacza, że moglibyśmy być lepiej przygotowani do wyjaśnienia molekularnych mechanizmów życia i przyspieszyć nasze dążenia do ochrony i leczenia ludzkiego zdrowia, jak również stanu naszej planety, a nadanie temu narzędziu otwartego charakteru przyspieszy postęp w zakresie odkryć i innowacji na całym świecie.

prof. Edith Heard, dyrektor generalna EMBL.