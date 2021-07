T-Mobile zapowiada szybką budowę stacji bazowych 5G

To się dopiero nazywa wietrzenie magazynów. T-Mobile postanowił przyśpieszyć budowę sieci 5G i chce zrobić to w imponującym tempie.

Prezes T-Mobile Andreas Maierhofer zapowiedział znaczne przyśpieszenie rozbudowy sieci 5G. Sprzęt sieciowy, zamiast zalegać na magazynach, trafi na maszty. Efektem czego ma być budowa aż 120 stacji bazowych 5G tygodniowo. Cała akcja już trwa, bo ruszyła wraz z początkiem lipca.

Klienci T-Mobile mają dostać najlepszą jakość i najlepszą łączność – to motto przyświeca naszym dzisiejszym działaniom i będziemy je kontynuować. W roku 2021 i później wierzymy, że dynamiczny rozwój naszej sieci 5G pozwoli naszym klientom pozostać w kontakcie ze swoimi przyjaciółmi i rodziną, ale także dzięki niej rozwijaj swoją działalność lub zapewni im rozrywkę, dostęp do informacji, dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej. Dziś zrobiliśmy kolejny krok w tej podróży. Ogłosiliśmy kolejny etap rozwoju naszej sieci: plan uruchomienia ponad 120 stacji bazowych 5G tygodniowo od początku lipca

– napisał w serwisie LinkedIn prezes T-Mobile Andreas Maierhofer.