Tablet OnePlus, bo tak robi… realme?

Internet rozgrzewa dzisiaj informacja o tym, że na rynek zmierza tablet OnePlus. Wiele wskazuje na to, że ten ruch może być podyktowany działaniami realme.

Tablet OnePlus, czyli wiemy, że nic nie wiemy

OnePlus ostatnio mocno rozszerza swoją działalność. Na rynek trafiają smartfony ze średniej półki, mamy też pierwsze słuchawki i zegarek. Firma postanawia iść na całość i wprowadzić na rynek sprzęt wymierającego gatunku – tablet.

Na temat OnePlus Pada wiemy tyle, że… ma być. Potwierdza to certyfikat zastrzeżenia nazywa wydany przez European Union Intellectual Property Office. Jeśli chodzi o jakiekolwiek informacje na temat przypuszczalnej specyfikacji, czy daty premiery, nie wiemy kompletnie nic.

Czytaj też: Test LG Tone Free HBS-FN7. Te słuchawki TWS dbają o własną higienę

OnePlus, Oppo i realme udają, że się nie znają. Ktoś w to wierzy?

Chińskie firmy oficjalnie udają, że kompletnie się nie znają. Chodzi tutaj o OnePlusa, Oppo i realme, czyli spółki zależne giganta BBK Electronics. Do listy należy też dodać vivo. Na pytanie o jakiekolwiek powiązania, oficjalnie zawsze pojawia się odpowiedź – w żadnym wypadku! Przedstawiciel vivo swego czasu na jednej konferencji powiedział, że jakiegokolwiek pracownika Oppo nigdy w życiu nie wiedział na oczy.

Oczywiście każda z tych firm ma własne struktury i modele działania. Ale nawet niewprawione oko zauważy, że coś tu jest na rzeczy. Wystarczy wziąć do ręki smartfon Oppo i realme, żeby zauważyć, że poza obudową są niemal identyczne. Do tego nie bez powodu OnePlus za moment stanie się marką Oppo i zostanie pozbawiony nakładki Oxygen OS, ustępując miejsca Color OS. Na razie tylko w Chinach. Z kolei kiedy w 2020 roku przyjechał do mnie testowy smartfon realme wysłany z Chin, to nadawcą był… Oppo. A adresem nadawcy główna siedziba Oppo.

Czytaj też: „Płaskie” obiekty zmienią się w trójwymiarowe. Za pomysłem stoją naukowcy z Uniwersytetu Harvarda

Dlaczego o tym piszę? Otóż w połowie czerwca pojawiła się informacja o tym, że realme chce wprowadzić na rynek laptopa realme Book oraz tablet realme Pad. Stąd też doniesienia o tym, że OnePlus chce wprowadzić na rynek tablet powinniśmy brać na poważnie. Nie powinno nas też dziwić, jeśli sprzęt obu firm będzie do siebie bardzo podobny.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News