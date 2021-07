Ruszyły testy autonomicznego samochodu od Mobileye należącej do Intela

Mobileye jako izraelska spółka zależna od firmy Intel od czterech lat zajmuje się autonomicznymi systemami jazdy, a na swoim koncie ma m.in. współpracę z Teslą w celu. Rok temu zademonstrowała technologię samodzielnie jeżdżącego samochodu opartego o kamery optyczne, a dziś pochwaliła się swoim kolejnym osiągnięciem, jako że w Nowym Jorku oficjalnie ruszyły testy autonomicznego samochodu Mobileye.

Testy autonomicznego samochodu Mobileye w Nowym Jorku

Autonomiczna technologia ukryta w Fordzie, który akurat nie odgrywa tutaj żadnej roli, pełniąc po prostu funkcję platformy testowej, od dłuższego czasu podbija już ulice Nowego Jorku w świetle dnia i po zmroku. Mobileye wcześniej uzyskało pozwolenie władz miasta na te testy i co ciekawe, jest jedyną firmą, która może się nim pochwalić.

Chociaż nie wydaje się to specjalnie imponujące, to testy w tym amerykańskim mieście dla autonomicznego samochodu Mobileye są kluczowe. Doskonale wie o tym sama firma, z której Amnon Shashua, starszy wiceprezes Intela oraz prezes i dyrektor generalny Mobileye, powiedział:

Jazda w złożonych obszarach miejskich, takich jak Nowy Jork, jest kluczowym krokiem w weryfikacji możliwości systemu autonomicznego i zbliżaniu branży do gotowości komercyjnej. – powiedział profesor Amnon Shashua.

Poniżej możecie zobaczyć, jak system oparty wyłącznie na kamerach optycznych umożliwia z powodzeniem realizować testy autonomicznego samochodu Mobileye. Część sukcesu w trudnych warunkach system zawdzięcza technologii True Redundancy, która podwójnie upewnia się co do otoczenia, aby później dorzucić do mieszanki dane zaczerpnięte z radaru lub LiDAR w celu zapewnienia tytułowej redundancji.

W praktyce spisuje się to wzorowo, co w przypadku testów w Nowym Jorku jest wręcz imponujące. Jak podkreśla sama firma, tam jej technologia musi mierzyć się z „zatłoczonymi ulicami pełnymi pieszych, rowerzystami, agresywnymi kierowcami, podwójnie zaparkowanymi pojazdami, strefami budowlanymi, pojazdami uprzywilejowanymi, tunelami, czy mostami”.

W Nowym Jorku testy autonomicznego samochodu Mobileye wchodzą tym samym na zupełnie nowy poziom, zmuszając system do odpowiedniego reagowania na zróżnicowane pojazdy, dziwactwa ze strony pieszych, czy nawet radzenia sobie z „zanieczyszczeniem świetlnym” w mieście, które przecież nigdy nie śpi.

