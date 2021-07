Kilka urządzeń Honor można już zaktualizować do beta HarmonyOS 2

Zgodnie z obietnicami, telefony i tablety Honor wydane przed oddzieleniem firmy od Huawei dostaną stosowne aktualizacje. Harmony OS 2 w wersji beta można już zainstalować na kilku z nich.

Które urządzenia Honor można zaktualizować do HarmonyOS 2?

Zaprezentowany na początku czerwca autorski system Huawei trafi nie tylko na urządzenia marki, ale także do smartfonów Honor. Te wydane przed podziałem zaktualizuje sam Huawei, który już jakiś czas temu obiecał, że zajmie się uaktualnieniami do modelu Honor 50. Nie chodzi tylko o wsparcie bezpieczeństwa, ale jak widać także o aktualizacje systemowe.

Czytaj też: Kiedy będziemy mogli przetestować ładowanie HyperCharge od Xiaomi?

Teraz do publicznej listy uprawnień do wersji beta HarmonyOS 2 dodano kilka urządzeń. Ich posiadacze mogą przetestować nowy system i przekazać firmie swoją opinię na jego temat. Dotyczy to zarówno smartfonów jak i tableta. Są to:

Honor 30,

Honor 30 Pro,

Honor 30 Pro+,

Honor V30,

Honor V30 Pro,

Honor Play4 Pro,

tablet Honor V6 (tylko ten o numerze modelu KRJ-W09, KRJ-AN00A ).

Warto przypomnieć, że urządzenia, które otrzymują aktualizację do HarmonyOS 2.0, zachowają posiadane aplikacje i dane (wyjątkiem tych, które korzystają z usług Google Play). Obecnie już przeszło 134 000 aplikacji korzysta z HMS Core, a ponad cztery miliony programistów zarejestrowało się w celu dystrybucji aplikacji na platformie. Huawei bardzo liczy na sukces swojego systemu, ale to czas pokaże, czy firmie uda się skutecznie zastąpić brak GMS.

Czytaj też: Koniec spekulacji – OnePlus Nord 2 5G oficjalnie. Znamy specyfikację, ceny i dostępność

Wydaje się, że dzięki dodawaniu aktualizacji dla kolejnych modeli, Huawei będzie w stanie osiągnąć swój cel 100 milionów urządzeń z systemem HarmonyOS do końca tego roku.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News