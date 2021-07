Virgin Mobile – wakacyjne 100 GB dla nowych i obecnych klientów sieci

Virgin Mobile także przygotowało wakacyjną paczkę gigabajtów dla swoich klientów. Dla stałych – w bardzo niskiej cenie, a dla nowych w prezencie. Sprawdźcie szczegóły.

Samo dobro od Virgin Mobile

Virgin Mobile zadba o to, by ich klientom nie zabrakło internetu w te wakacje. Sieć przygotowała specjalną, gorąca promocję zarówno dla stałych, jak i nowych klientów. Przenoszący swój numer do Virgin Mobile lub kupujący nowy starter otrzymają paczkę 100 GB internetu zupełnie za darmo, do wykorzystania przez 30 dni. Jeśli będziecie chcieli więcej – nie ma problemu. Wystarczy 10 zł za kolejne 100 GB w następnym miesiącu. A z racji, że oferta obowiązuje przez trzy miesiące, to łącznie za 20 zł Virgin Mobile da nowym klientom aż 300 GB.

Czytaj też: 60 GB na wakacje od nju mobile

Jak skorzystać z oferty „100 GB na start”?

Kupić dowolny starter Virgin Mobile Aktywować swój numer telefonu Doładować konto dowolną kwotą Włączyć promocję za pomocą kodu *222*1*100# lub logując się na swoje konto w aplikacji lub na stronie www.virginmobile.pl

A jeśli korzystacie już z Virgin Mobile na Kartę, dla Was sieć też coś przygotowała. Pakiet 100 GB za jedyne 10 zł, również odnawiający się cyklicznie przez trzy miesiące. Będzie to więc łącznie 300 GB za 30 zł. Aby włączyć pakiet 100 GB wystarczy wpisać kod *222*2*100# lub zalogować się na konto klienta w aplikacji lub na stronie www.virginmobile.pl.

Czytaj też: Play i T-Mobile mieli 5G w reklamach. Ale oficjalnie się do niej nie przyznają?

Obie promocje są dostępne od 1.07 do 30.09.2021, a czas na wykorzystanie gigabajtów macie do 30.10.2021 roku.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News