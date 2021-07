Tesla zmusi nas do wolanta w nowych Modelach S

Na temat nowego Modelu S można powiedzieć wiele dobrego, co tyczy się nie tylko wyjątkowych osiągów wersji Plaid, ale też nowego wyposażenia. Jedną z nowości jest też interesująca kierownica, która podzieliła świat fanów Tesli na dwa obozy. Jednak ten nastawiony pozytywnie wygra, bo co do przymusu obecności wolanta w nowych Modelach S możecie być już pewni.

Afera wokół wolanta w nowych Modelach S

Po raz pierwszy o kierownicy motylkowej Modelu S w formie wolanta usłyszeliśmy pod koniec stycznia bieżącego roku, kiedy to Tesla ujawniła odświeżenie swojego elektrycznego sedana. Na jego rynkową premierę poczekaliśmy kilka miesięcy, ale dostawy ruszyły już kilka tygodni temu, generując całą masę komentarzy na temat poczynań Tesli.

Zdecydowanie jednak można pochwalić firmę za porzucenie złego dla środowiska chromu, odpicowanie systemu infotainment, znaczące usprawnienie komputera pokładowego, mogącego odpalić nawet Cyberpunka 2077 i… przynajmniej chęć zmiany tego, co każdy kojarzy, czyli tradycyjnej formy kierownicy. Ta w nowym Modelu S przyjęła formę wolanta i choć zakładaliśmy, że tradycyjna kierownica wejdzie w grę (zwłaszcza po zauważeniu jednego z egzemplarzy z tradycyjną kierownicą), to dziś okazało się, że na Tesla za wszelką cenę będzie przepychać swój nowy projekt. POdobnie jak BMW swoje nowe wielkie „nery”.

No — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2021

Mogłoby się wydawać, że kontrowersje i problem kręcących nosem klientów można rozwiązać łatwo – oferując obie wersje kierownicy. Jednak Tesla pozostanie nieugięta. Będzie oferować nowe Modele S wyłącznie z wolantem. Potwierdził to sam Elon Musk w powyższym wpisie na Twitterze.

Czym dokładnie jest wolant Modelu S?

Nowa kierownica Tesli, okrzyknięta w Polsce mianem wolanta, a w USA nazywana „yoke” porzuca dźwignie związane ze sterowaniem kierunkowskazami, reflektorami i wycieraczkami. W rzeczywistości nie jest wyposażona w żadną dźwignię, bo wszystko związane ze sterowaniem samochodu zostało zintegrowane bezpośrednio na niej. Tesla zastąpiła dźwignie panelami i przyciskami dotykowymi wokół pokręteł „pod kciukiem”, aby zapewnić jeszcze lepsze wrażenia z jazdy oraz możliwie najbardziej minimalistyczne wnętrze.

Trzeba przyznać, że wolant rzeczywiście wygląda nowocześnie, wpisuje się w wizjonerski charakter Tesli, a nawet sprawdza się dobrze pod kątem bezpieczeństwa. Zapewnia bowiem nie tylko lepszą widoczność, ale też zmusza kierowców do trzymania kierownicy z dłońmi na godzinie dziewiątej i trzeciej, czyli tej najbezpieczniejszej w razie wypadku lub utraty kontroli nad pojazdem. Jednocześnie „kręcenie nią” jest ponoć trudne, a właściciele nowych Modeli S narzekają też na przymus przyzwyczajania się do przycisków dotykowych. Słyszy się nawet określenia, że wolant to nie kierownica, a „pół kierownica”. Jednak wszyscy chętni na nowy Model S nie będą mieć w tej kwestii nic do gadania.

