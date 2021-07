Życie zwierząt mogło rozwinąć się dużo wcześniej niż dotychczas sądzono

Tajemnicze skamieliny znalezione w Kanadzie mogą być oznaką wczesnego życia zwierząt.

W rafach mikrobialnych sprzed 890 milionów lat odnaleziono skamieliny, którymi mogą być wielokomórkowe organizmy zwierzęce. Co dziwne, pochodzą one z okresu, kiedy w atmosferze ziemskiej nie było wystarczająco dużo tlenu, by podtrzymać takie życie. Powstaje więc wątpliwość, czy zwierzęta wielokomórkowe mogły istnieć, zanim tlen na Ziemi osiągnął niezbędny poziom umożliwiający zachodzenie procesu oddychania komórkowego.

Około 800 do 540 milionów lat temu tlen w oceanach miał prawdopodobnie zbyt niskie stężenie, aby takie organizmy mogły swobodnie funkcjonować. Wyjątek stanowią rafy, w których żyły mikroby produkujące tlen. Zegary molekularne sugerują, że królestwo zwierząt rozpoczęło swoje istnienie już w epoce neoproterozoicznej.

Badania wskazują nową historię życia zwierząt

Elizabeth Turner, paleobiolog z Uniwersytetu Laurentyńskiego znalazła potencjalne dowody, które to potwierdzają. Badając pozostałości skał z raf w Kanadzie zidentyfikowała rzadkie fragmenty zawierające złożone, rozgałęzione, 20-30 mikrometrowe rurki spoczywające w szczelinach wewnątrz i wokół najstarszych formacji rafowych. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Nature

Rafy były tworzone głównie przez fotosyntetyzujące sinice. Tajemnicze struktury znaleziono na odsłoniętych krawędziach, w zagłębieniach rafy i w zacienionych szczelinach.

Świadczy to o tym, że w przeciwieństwie do poszukujących światła słonecznego budowniczych rafy, cokolwiek uformowało skamieliny, nie potrzebowało światła i mogło się utrzymać na krawędziach rafy.

Dotychczas za najstarsze zwierzę uważany był prążkowany organizm sprzed 575 milionów lat

Jak twierdzi badaczka, od jakiegoś czasu podejrzewano, że początki wielokomórkowców prawdopodobnie zaczęły się od gąbek lub czegoś do nich podobnego, ponieważ są one pierwszymi znanymi zwierzętami. Dodatkowo mogą się rozmnażać, a ich komórki nie posiadają ścian komórkowych tak jak w przypadku roślin. Dzięki DNA można stwierdzić także, że są to wcześni krewni wszystkich zwierząt.

Jak dotąd, najstarsza skamielina w kształcie gąbki pochodzi z epoki kambru, czyli sprzed około 550 milionów lat temu. Jeśli to nowe znalezisko zostanie potwierdzone, będzie to dowód, że istniały organizmy zdolne do przetrwania mimo braku odpowiedniej ilości tlenu.

