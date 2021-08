Asteroida Bennu raczej nie uderzy w Ziemię, ale szanse na kolizję wzrosły

Nawet kilkuprocentowe ryzyko uderzenia asteroidy w naszą planetę byłoby ogromnym zagrożeniem. I choć do takich wskaźników wciąż daleko, to faktem jest, że Bennu jest bardziej niebezpieczna niż sądzono.

Najważniejszą datą w przypadku tej wiadomości jest 24 września 2182 roku. Właśnie wtedy asteroida Bennu, będąca obiektem badań sondy OSIRIS-REx, będzie rekordowo bliska uderzenia w naszą planetę. Przynajmniej jeśli chodzi o okres obejmujący najbliższych 300 lat. Naukowcy szacują, że ryzyko kolizji wynosi 1 do 2700, co daje wynik 0,037%.

Przy tak niskich wartościach trudno uznawać tę skałę o średnicy wynoszącej około pół kilometra za realne zagrożenie. Astronomowie mają jednak inne zdanie i zamierzają prowadzić dalsze obserwacje tego obiektu. Bennu, wraz z (29075) 1950 DA, stanowi bowiem duet dwóch najniebezpieczniejszych znanych nauce asteroid.

Sonda OSIRIS-REx dotarła do Bennu w 2018 roku i na przestrzeni kolejnych miesięcy badała jej skład, strukturę, masę czy temperaturę. Kosmiczny pojazd zebrał też około kilograma pyłu i skał pokrywających asteroidę. Zdaniem przedstawicieli NASA Bennu jest fragmentem większej planetoidy, która uformowała się za Jowiszem we wczesnym okresie istnienia Układu Słonecznego. Poświęcony jej analizy mogłyby więc dostarczyć informacji na temat powstawania planet.

Bennu pod względem rozmiarów daleko do asteroidy, która wybiła dinozaury

I choć Bennu rozmiarami nie przypomina asteroidy, która doprowadziła do wyginięcia dinozaurów, to nadal mogłaby stanowić niemałe zagrożenie dla naszej planety. Asteroida powinna zbliżyć się do Ziemi w 2135 roku, lecz nie jest do końca jasne, jak zachowa się później. Grawitacja naszej planety może wpłynąć na jej trajektorię, a naukowcy zidentyfikowali nawet 26 punktów, które mogłyby do tego doprowadzić.

Eliminując część tych punktów, autorzy badania doszli do wniosku, że możliwą datą stosunkowo bliskiego spotkania pomiędzy Ziemią i Bennu powinien być 24 września 2182 roku. Wcześniej nastąpi jednak inny przelot, do którego dojdzie w 2135 roku. Właśnie wtedy potwierdzi się, czy przewidywana obecnie trajektoria faktycznie będzie możliwa do zrealizowania. Dokładne ustalenia na ten temat zostały opublikowane na łamach Icarus.

