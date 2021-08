Znamy ceny Mercedesa EQS w Polsce. To flagowy elektryczny model marki

W Polsce doczekaliśmy się już oficjalnej premiery flagowego elektrycznego samochodu Mercedes-Benz, który wytyczył nowe szlaki w jego ofercie. Jak więc prezentują się szczegóły ceny Mercedesa EQS w Polsce i na co możemy liczyć?

W pełni elektryczny EQS jest przedstawicielem luksusowych samochodów elektrycznych. Mercedesowi udało się tchnąć w ten model swojego ducha, choć ogólny design zupełnie odszedł od innych modeli, co umożliwiła zupełnie nowa, zaprojektowana specjalne dla BEV platforma i zadbanie zarówno o najlepsze kształty pod kątem aerodynamiki (opór wynosi zaledwie 0.20), jak i wykorzystania przestrzeni. Wyjątkowość EQS nadaje przede wszystkim przesunięta w dół maska i przednia szyba, łącząca się idealnie z łukowatą linią dachu i tyłem w stylu liftback, ale też bogata oferta, której ceny już poznaliśmy.

Różnice ceny Mercedesa EQS zależnie od układu napędowego. Wyjątkowy MBUX Hyperscreen tylko dla droższej wersji, ale w standardzie

To, co najważniejsze w kwestii wyceny Mercedesa EQS w Polsce, sprowadza się do układu napędowego, bo możemy sięgnąć po podstawowego EQS 450+ za 495400 złotych albo znacznie mocniejszego EQS 580 4Matic za 607300 zł. Największa różnica? Moc rzędu kolejno 333 i 523 koni mechanicznych oraz moment obrotowy odpowiednio 568 i 855 Nm, choć w obu przypadkach można liczyć na 107,8 mAh akumulator, zapewniający zasięg do 785 lub 672 kilometrów na jednym ładowaniu. Tak, mocniejszy wariant oczywiście przejedzie mniej, ale do setki rozpędzi się nie w 6,2, bo w 4,3 sekundy.

Po wyborze napędu warto rzucić okiem na trzy dodatkowo płatne poziomy wyposażenia, którymi możecie wyróżnić się na rynku. Wprawdzie w standardzie oba modele zachwycają funkcjami i wykonaniem, ale w tym przypadku od przesytu głowa może aż tak nie rozboleć. Zwłaszcza że pierwszy poziom wyposażenia za 6636 zł dotyczy linii Electric Art, zapewniającej przede wszystkim dodatkowe elementy wizualne, podkreślające charakter EQS i całą masę dodatkowo płatnych dodatków.

Wyposażenie AMG wyłącznie dla nadwozia albo nadwozia i kabiny zapewnicie sobie kolejno za 22409 i 30831, jeśli wolicie bardziej sportowy charakter i jeszcze wyższy poziom luksusu. Więcej uwagi warto poświęcić ograniczonej czasowo wersji wykończenia Edition 1 w cenie od 35476 do 51096, która zapewnia wewnątrz EQS wrażenie „kabiny dla VIPów” i całą masę wzmianek o tym, że siedzicie właśnie w wyjątkowym wydaniu flagowego elektrycznego Merca.

EQS Edition 1

Wyposażenie dodatkowe Mercedesa EQS sprowadza się do sześciu pakietów, z czego najtańszym jest pakiet Night, zapewniający za 1838 zł masę czarnych dodatków nadwozia. Więcej, bo 24808 zł zapłacicie za podrasowanie rzędu tylnych foteli, a jeśli lubujecie się w skórze wysokiej jakości, możecie sięgnąć po pakiet nappa Exclusive w cenie 25012 lub 27564 zł zależnie od wersji EQS.

Stricte technologiczne pakiety sprowadzają się do Advanced Plus (24748 zł), Premium (35936 zł) i Premium Plus (54822 zł), bo są ze sobą ściśle związane i tak też w najdroższym pakiecie otrzymujecie wszystko to, co w poprzednich, czyli:

Advanced Plus System nagłaśniający surround Burmester z systemami EV Sound oraz MBUX Entertainment (22U). Pakiet wspomagania bezpieczeństwa jazdy Plus. Pakiet parkowania z kamerą 360 stopni. DIGITAL LIGHT z listwą świetlną.

Premium

Wyświetlacz Head-Up. Wielofunkcyjny system telefoniczny. Pakiet parkowania z funkcją zdalnego parkowania

Premium Plus

Skóra Lugano w kolorze czarnym/gwiezdna szarość. Pakiet Energizing Comfort. Fotele wielokonturowe. Pakiet AIR BALANCE



