Czy tryb ciemny wydłuża żywotność baterii w smartfonie?

Od dłuższego czasu mówi się, że włączając w smartfonie tryb ciemny, przyczyniamy się do wydłużenia żywotności baterii w naszym urządzeniu. Naukowcy z Purdue University postanowili sprawdzić, ile jest w tym prawdy.

Tryb ciemny jest coraz popularniejszy

Większość z nas pokochała tzw. Dark Mode, czyli tryb ciemny lub nocny, obecny już zarówno w smartfonach, jak i wielu programach desktopowych. Dzięki zmianie kolorów na ciemne nasz wzrok jest oszczędzany, a korzystanie w nocy jest dużo przyjemniejsze. Okazuje się jednak, że sporo osób na stałe korzysta z trybu ciemnego, zwłaszcza w smartfonach.

Przy okazji pojawiło się więc sporo głosów, że dzięki temu także wydłużamy żywotność baterii w naszym urządzeniu. W końcu ekran nie emituje tak dużo światła, jak normalnie. Ale czy tak jest naprawdę? Sprawdzili to naukowcy z Purdue University.

Czy tryb ciemny może wydłużyć żywotność baterii telefonu?

Badacze przyjrzeli się więc zużyciu energii w trybie ciemnym w sześciu popularnych aplikacjach – Kalkulator, Kalendarz Google, Mapy Google, Wiadomości Google, Telefon Google i YouTube. Badanie przeprowadzono na smartfonach Pixel 2, Moto Z3, Pixel 4 i Pixel 5 z ekranami OLED, z wykorzystaniem specjalnie zbudowanego zestawu narzędzi umożliwiających pomiar poboru mocy w pikselach.

Sprawdzono, jak wygląda pobór mocy podczas uruchamiania tych aplikacji, a także podczas korzystania z nich w określonym czasie. Okazało się, że jeśli przechodzili z jasności na poziomie 30% – 50% na tryb ciemny, wówczas oszczędność energii wynosiła od 3 do 9%. Jest to dość niewielki spadek zużycia, który co najwyżej odczujemy, gdy mamy słabą baterię. Jednak inaczej wyglądało to w przypadku przejścia z jasności 100% na tryb ciemny. Tutaj notowano oszczędność energii rzędu 47%. Odkryto także, że w takim Pixel 5 zużycie energii przy 20% jasności odpowiada trybowi ciemnemu z ustawioną jasnością na 50%.

Badanie pokazuje więc, że jeśli korzystamy normalnie ze smartfona z jasnością ustawioną na średnim poziomie, to przejście na tryb ciemny nie da nam znaczącej oszczędności energii. Oczywiście należy tutaj pamiętać, że dotyczy to wybranych modeli, więc być może w innych urządzeniach, z innym rodzajem wyświetlacza, wyniki byłyby inne.

