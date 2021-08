Znaleźli dwa dinozaury sprzed 130 mln lat. Były prawdziwymi gigantami

Paleontolodzy odkryli dwa nowe gatunki dinozaurów, które rozmiarami przewyższały… autobus. Zamieszkiwały one terytorium współczesnych północno-zachodnich Chin przed 130 mln lat.

Zauropody zostały nazwane Hamititan i Silutitan, a ich długość wynosiła kolejno 17 i 20 metrów. Jeśli chodzi o masę, to w tym przypadku paleontolodzy szacują, że większy z osobników ważył około 40 ton, podczas gdy mniejszy – około 35 ton. Co ciekawe, stanowisko paleontologiczne w pobliżu miasta Hami jest znane z licznych skamieniałości pterozaura z gatunku Hamipterus tianshanensis.

Odkrycie Silutitan sinensis i Hamititan xinjiangensis zwiększyło różnorodność zauropodów w Azji, szczególnie z obszaru, gdzie te kręgowce nie są powszechne. […] Hamititan xinjiangensis to jeden z niewielu tytanozaurów znalezionych w Azji, który wykazuje niezwykłą kombinację cech zauropodów. Xiaolin Wang, Chińska Akademia Nauk

Dinozaury okazały się zauropodami i przedstawicielami dwóch nieznanych wcześniej gatunków

Zbierając informacje na temat obu gatunków, naukowcy przeanalizowali fragmenty skamieniałości z Hami. Pod uwagę wzięli między innymi kręgi oraz żebra. Kości te pochodziły od trzech różnych osobników, wliczając w to jednego przedstawiciela gatunku Siltutitan sinensis, jednego przedstawiciela Hamititan xinjiangensis oraz jednego nieznanego gatunku, przypisanego do rodziny somphospondylan. Jej przedstawiciele żyli na Ziemi od 160 do 66 milionów lat temu.

W ten sposób autorzy badań odnotowali charakterystyczne cechy wszystkich skamieniałych zwierząt i porównali je z innymi zauropodami, które w przeszłości znaleziono w Chinach. Dzięki temu naukowcy zyskali pewność, iż mają do czynienia z dwoma nowymi gatunkami. Zdaniem badaczy, Silutitan sinensis należał do rodziny zauropodów zwanej Euhelopodidae, której przedstawicieli znaleziono jak do tej pory jedynie we Wschodnich Chinach. Dokładne ustalenia w tej sprawie są dostępne na łamach Scientific Reports.

