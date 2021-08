Łatwa produkcja paliwa wodorowego. Wystarczy woda i aluminium

Od dawna daje się nam jasno do zrozumienia, że przyszłość będzie w pełni elektryczna. Jednak nie wszystkie segmenty na rynku można ot tak zelektryfikować i dlatego nie w każdym projekcie znajdziemy pełne oddanie magazynowania mocy w ręce akumulatorów. Jedną z alternatyw jest wodór w wielu formach i tego typu odkrycia sprawiają, że ten gaz znacząco zyskuje na wartości. Naukowcy opracowali bowiem właśnie sposób na prosty dostęp do paliwa wodorowego.

Naukowcy w dążeniu do rozpowszechnienia się paliwa wodorowego, zwrócili się w stronę aluminium i wody

Aluminium reaguje z wodą, generując wodorotlenek glinu, dzięki czemu można uzyskiwać wodór w stanie gazowym

Najnowsze odkrycie obejmuje rozwiązanie problemu reagowania aluminium z tlenem i wykorzystania w procesie różnego rodzaju stopów

Tymi naukowcami są specjaliści ze światowej klasy MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology. Ci wpadli na pomysł wytwarzania paliwa wodorowego w dowolnym miejscu na świecie bez specjalistycznych aparatur i wyłącznie przy użyciu aluminium i wody. Jest to o tyle ważne, że sam w sobie wodór, choć bardzo imponujący pod kątem gęstości mocy, jest wymagający w produkcji i magazynowaniu. Jego potencjał jest ogromny, bo może zastąpić paliwa kopalne w silnikach odrzutowych, stanowić źródło energii elektrycznej, a nawet długoterminową formę jej przechowywania.

Jednak problemy z wodorem, pomijając już sam fakt jego wytwarzania, który powoduje w przypadku większości systemów generowanie emisji, są ogromne po stronie samego transportu. Dr Laureen Meroueh wraz z profesorem Douglasem Hartem i profesorem Thomasem Eagerem z MIT wykazali jednak, że wodór można wytwarzać w reakcji z udziałem aluminium i wody. Ta zachodzi w normalnej temperaturze pokojowej i prowadzi do powstania wodorotlenku glinu, czemu towarzyszy generowanie wodoru w stanie gazowym.

Nie jest to jakieś specjalne odkrycie, bo tego typu zjawisko naukowcy znali od dawna, ale w tym przypadku rozwiązano jego największą bolączkę. Nie stosuje się bowiem obecnie tego zjawiska przy generowaniu wodoru z dwóch powodów – po pierwsze aluminium łatwiej reaguje z tlenem z powietrza i tworzy tlenek glinu, uniemożliwiając zajściu reakcji z wodą. Po drugie zjawisko wymaga wykorzystanie czystego aluminium (to znane nam z życia codziennego, to konkretne stopy), a jego produkcja jest energochłonna i nieprzyjazna dla środowiska.

Specjalna powłoka na aluminiowy złom wystarcza, żeby nawet tlenek glinu na powierzchni nie stanowił problemu w procesie generowania wodorotlenku glinu

Naukowcy w swojej pracy rozwiązali ponoć oba te problemy, wykorzystując informacje z niektórych wcześniejszych eksperymentów. Na celownik wzięli wspominany tlenek glinu, z którym zawalczono poprzez pomalowanie stopów aluminium eutektyczną mieszaniną galu i indu. Ta w temperaturze pokojowej pozostaje w stanie ciekłym, jednocześnie będąc w stanie przeniknąć przez uformowany na powierzchni aluminium tlenek glinu i umożliwić uwolnienie wodoru w reakcji z wodą. Ponoć ta mieszanina w procesie nie traci swoich właściwości, dzięki czemu może być wykorzystywana w nieskończoność.

Wedle testów laboratoryjnych wystarczy tylko tyle, żeby zapewnić łatwy dostęp do paliwa wodorowego na całym świecie. Pomysł obejmuje po prostu transport aluminiowego złomu, który jest znacznie prostszy od transportu wodoru, a na dodatek bardziej efektywny, bo jego gęstość przewyższa 10-krotnie wodór w formie sprężonego gazu.

