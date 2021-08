Test wentylatora KFA2 Vortex Wind-01

KFA2 Vortex Wind-01 to ciężko dostępny model wentylatora. Czy jednak warto na niego zapolować?

Specyfikacja KFA2 Vortex Wind-01

Wymiary: 120 x 120 x 25 mm

Maksymalna prędkość: 1100 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 36 CFM

Maksymalne ciśnienie: 1,08 mmH2O

Maksymalna głośność: 25 dBA

MTBF: b.d.

Gwarancja: b.d.

Cena: ok. 50 zł

Wygląd i opis KFA2 Vortex Wind-01

Wentylator wygląda znakomicie. Podświetlenie ARGB fantastycznie prezentuje się w praktyce i na pewno fajnie rozświetli obudowę. Całość można bez problemów zsynchronizować z płytą główną lub z innymi urządzeniami ARGB – wentylator ma odpowiedni kabel.

Jakość wykonania jest dobra. Na bokach znajdują się antywibracyjne wyłożenia, a sama konstrukcja sprawia wrażenie solidnej. Producent zdecydował się też na wykorzystanie łożyska hydraulicznego. Mam jednak uwagi co do złącza zasilania. Z wentylatora wychodzi złącze 3 pin, czyli nie mamy PWM. Zaraz obok niego jest Molex, które jest totalnie zbędne. Po podłączeniu do płyty głównej złącza 3 pin drugie będzie wisiało obok jeśli nie znajdziecie na nie miejsca. Szkoda, że w zestawie po prostu nie ma przejściówki 3 pin na Molex.

Jeszcze tylko słowo o dodatkach. Producent załącza tylko cztery śrubki – nic więcej w zestawie nie znajdziecie. Tak naprawdę nic więcej też nie potrzeba, a brak większej ilości dodatków pozwala na obniżenie ceny śmigła.

Jak przeprowadziłem testy?

W testach wykorzystałem anemometr Voltcraft PL-130AN oraz decybelomierz Voltcraft SL-100.

Wentylator umieściłem w tubie o długości 250 mm i średnicy 75 mm. Na drugim końcu tuby został zainstalowałem anemometr. Wyniki zanotowałem po ustabilizowaniu się przepływu.

Testy głośności wykonałem z odległości 200 mm, głośność tła była równa 33 dBA.

Testy KFA2 Vortex Wind-01

Wyniki jasno pokazują, że na wentylatorowi brakuje większych obrotów, aby znaleźć się w czołówce. Natomiast w przypadku 1100 RPM i 800 RPM wyniki są bardzo dobre. Śmigło zapewnia więc odpowiedni przepływ powietrza jak na swoje możliwości i ograniczenia.

Natomiast ogromnym plusem jest kultura pracy. Nawet na maksymalnych obrotach jest on bardzo cichy, na 800 RPM nie ma szans, żebyście go usłyszeli. Mniejsze maksymalne obroty sprawiają więc, że zawsze śmigło będzie cicho działało.

Test KFA2 Vortex Wind-01 – podsumowanie

KFA2 Vortex Wind-01 to na pewno wentylator wart polecenia. Bardzo dobrze wygląda, jest nieźle wykonany, oferuje bardzo dobry przepływ powietrza jak na swoje obroty oraz jest cichy. Minusem na pewno jest brak PWM i złącze Molex na kablu. Niestety jest on też ciężko dostępny w sklepach – znalazłem go za granicą w cenie 10-11 euro, czyli ok. 50 zł. Natomiast jeśli uda Wam go się dorwać, zależy Wam na podświetleniu i cichej pracy nawet na maksymalnych obrotach to zdecydowanie polecam zakup KFA2 Vortex Wind-01.

