Poznamy równanie na kształt jajka? Naukowcy chcą stworzyć uniwersalne wyrażenie algebraiczne

Zespół badawczy złożony z przedstawicieli University of Kent, Research Institute for Environment Treatment oraz Vita-Market Ltd. chcą zaproponować uniwersalne wyrażenie algebraiczne, za sprawą którego można opisać każde ptasie jajo napotkane w naturze.

Ustalenia w tej sprawie są dostępne na łamach Annals of the New York Academy of Sciences i sugerują, że w analizie wszystkich kształtów jaj wykorzystano cztery figury: sferę, elipsoidę, owal i gruszkę.

Ze względu na fakt, że w przypadku tej ostatniej nie udało się jeszcze wyprowadzić wzoru matematycznego, badacze postanowili wyprowadzić dodatkową funkcję do wzoru na owal. W ten sposób powstał model matematyczny pasujący do zupełnie nowego kształtu geometrycznego, który można zastosować do każdej geometrii jaja. Opiera się on na długości jaja, maksymalnej szerokości, przesunięciu osi pionowej i średnicy na wysokości 1/4 długości jaja.

Kształt jajka już od starożytności fascynował badaczy

Po co w ogóle zaprzątać sobie głowę tego typu kwestiami? Wynika to z faktu, że kształt jaja jest niemal idealny z ewolucyjnego punktu widzenia. Jest bowiem odpowiedni do rozwoju zarodków i opuszczania ciała matki. Jakby tego było mało, umieszczony na podłożu nie stacza się i jest przy tym na tyle wytrzymały, by przetrwać stosunkowo duży nacisk.

Wiedząc, jakie jest uniwersalne równanie na kształt jajka, naukowcy mogliby nie tylko lepiej poznać jego ewolucję, ale przy tym inspirować się nim w zastosowaniach przemysłowych. Wystarczy wspomnieć, że zaproponowany wzór może być zastosowany do inżynierskiej konstrukcji naczyń o kształcie jajka, które powinny być wytrzymalsze od „zwykłych” naczyń kulistych.

[…] to równanie matematyczne podkreśla nasze rozumienie i podziw względem pewnej filozoficznej harmonii pomiędzy matematyką i biologią, a z połączenia tych dwóch – drogę do dalszego zrozumienia naszego wszechświata, wizualizowanego w kształcie jajka. Michael Romanov, University of Kent

