Limitowane elektryczne rowery Serial 1. Firma ogłosiła wyjątkową rodzinę 1-OFF

Ledwie co dowiedzieliśmy się, że elektryczne rowery Serial 1 firmy spin-off wydzielonej od Harleya-Davidsona zmierzają do Europy, a dziś poznaliśmy jej interesujący pomysł na serię 1-OFF. W jej ramach będą powstawać limitowane elektryczne rowery Serial 1, których zakup od razu sprawi, że staniecie się wyjątkowi w skali całego świata.

Firma spin-off Harleya-Davidsona w postaci Serial 1 ogłosiła interesującą rodzinę 1-OFF

W ramach 1-OFF kilka razy w roku będą powstawać unikalne i jedyne w swoim rodzaju rowery

Pierwszym rowerem 1-OFF od Serial 1 jest MOSH/CHOPPER, który trafi do kolekcji tego, kto zapłąci najwięcej

Pod koniec zeszłego roku poznaliśmy plany Harleya-Davidsona z myślą o rynku elektrycznych rowerów, dla których specjalnie wydzielono firmę spin-off. Podobnie sprawa miała się z elektrycznymi motocyklami, które, choć początkowo pochodziły bezpośrednio od H-D, to niedawno doczekały się własnej firmy o nazwie LiveWire.

Czytaj też: Frameset Chapter2 TOA może być podstawą Waszego nowego idealnego roweru

Firma Serial 1 kilka razy w roku będzie organizować specjalne aukcje, umożliwiające kupno jedynego w swoim rodzaju elektrycznego roweru

Oferta Serial 1 jest nam z kolei doskonale znana, bo jeszcze tego lata do Europy trafi przynajmniej część elektrycznych rowerów firmy, które choć drogie, zachwycają układem napędowym. Więcej o nich przeczytacie tutaj, bo dziś skupiamy się na ogłoszeniu, że na rynek co jakiś czas (kilka razy w roku) będą wpadać limitowane elektryczne rowery Serial 1 pod rodziną 1-OFF. Dzięki temu każdy będzie mógł zabawić się w licytację jedynego w swoim rodzaju dzieła i już dziś mamy ku temu okazję przy licytacji modelu MOSH/CHOPPER.

Czytaj też: Wydajność 16-rdzeniowego i 24-wątkowego procesora Intel Alder Lake-S wyciekła

MOSH/CHOPPER jest pierwszym nabytkiem w rodzinie 1-OFF firmy Serial 1, który tak jak każdy inny dodatek do tej serii, powstanie w nakładzie jedynie jednego egzemplarza na cały świat. Jego nazwa nie wzięła się znikąd, bo ten ewidentnie nawiązujący do dawnych czasów eBike wziął sobie za główny cel przynoszenie na myśl motocykl Chopper. Widać to przede wszystkim w przypadku siodełka przymocowanego do tylnej obręczy, czy masywnych oponach Shwalbe na 27,5-calowych kołach podczas gdy wysoka kierownica przynosi na myśl BMXy. Retro sznyt podkreśla niebieski lakier „Street Freak”, nawiązujący do lat 60.

Pierwszym 1-OFF od Serial 1 jest MOSH/CHOPPER. Licytacja już trwa

Jeśli idzie o podstawy, to Serial 1, postawiło na znaną z modelu MOSH-CTY konfigurację, łączącą zamontowany przy korbach elektryczny silnik Brose S Mag o mocy 250 W oferujący moment obrotowy 90 Nm i wspomaganie pedałowania do 32 km/h, które w UE jest ograniczone do 25 km/h. Na tylne koło przerzuca to wytrzymały pasek Gates Carbon Drive, a w grę najpewniej wchodzi akumulator o pojemności 526 Wh o zasięgu od 56 do 168 km na jednym ładowaniu. Resztę uzupełniają hamulce hydrauliczne TRP oraz zintegrowane oświetlenie.

Czytaj też: Nowe lekkie platformy pedałów Shimano. XT i Saint sięgnęły po węglowy kompozyt

Aukcja online tego jedynego w swoim rodzaju eBike znajdziecie tutaj. Ta w rzeczywistości już trwa przy ofercie 6100$ i zakończy się 11 sierpnia o godzinie 17:00. Wtedy też poznamy zwycięzcę.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News