Frameset Chapter2 TOA może być podstawą Waszego nowego idealnego roweru

Zabawa z napędzanymi siłą naszych mięśni jednośladowcami przyjmuje wiele form i podejść, bo na jednym końcu są ci niedzielni rowerzyści, a na drugim ci, którzy nie wyobrażają sobie dnia bez przejażdżki i są w stanie wyczuć i wskazać różnice w kierownicy wykonanej z aluminium, a tej z włókna węglowego. To właśnie do nich jest kierowany ujawniony właśnie Frameset Chapter2 TOA.

Frameset, to nic innego, jak początkowy punkt przygody w składanie swojego nowego roweru wedle własnego widzimisię. Ta podstawa przyjmująca najczęściej ramę połączoną z widelcem przednim rama połączona najczęściej z widelcem przednim, ale w tym przypadku zestaw obejmuje więcej elementów. To więc taki plac zabaw dla zaawansowanych rowerzystów, którzy dobierają resztę komponentów tak, aby finalny jednośladowiec złożony z ich udziałem, wpisywał się idealnie w ich nawyki oraz wymagania.

Frameset Chapter2 TOA, to bezpośredni i nie tylko duchowy następca Tere tej samej firmy

Firma Chapter2 ewidentnie chce pokazać, że jej najnowszy frameset TOA jest jednym z najlepszych, po które możemy sięgnąć, kiedy cena nie gra dla nas roli. Stanowi on bowiem kulminację kilku lat rozwoju aerodynamicznego roweru szosowego i wszechstronnego roweru szutrowego, jako bezpośredni następca framesetu Tere. Firma określa go mianem podstawy dla „roweru szosowego nastawionego na wydajność”, który nie tylko ogranicza się do dróg asfaltowych. Ta wykonana z włókna węglowego aerodynamiczna rama dzięki do 40 mm prześwitu między ramą a oponą poradzi sobie też w cięższym terenie.

Chapter2 TOA posiada wewnętrznie prowadzone okablowanie, które najbardziej odróżnia ten nowy frameset od poprzednika, a to bardziej kluczowe, niż możecie myśleć, bo znacząco usprawniło to profil aerodynamiczny. W zestawie znajdziemy też hamulce tarczowe z zaciskami typu flat mount, co jeszcze dalej odbiega od oryginału, względem którego różni się też wyższą o 23,5% sztywnością suportu i całej masie obłych wykończeń.

TOA jest do kupienia w pięciu standardowych rozmiarach (XS-XL) w cenie 4200 dolarów. Waga samej ramy wynosi dla rozmiaru M 1105 gramów, do których dołącza 425-gramowy widelec przedni, 135-gramowa opatentowana sztyca aero w kształcie litery D i 395-gramowa kierownica Mana ze wspornikiem. Specyfikację dopełnia gwintowany suport T47 ze stopu aluminium, a jeśli idzie o sam wygląd, firma Chapter2 oferuje 85 egzemplarzy LTD Tongariro w wydaniu brązowo/oliwkoym i 62 egzemplarzy framesetu TOA, w których to czerń gra główną rolę. W zestawie oprócz wspomnianych elementów znajdziemy też osie przelotowe i podkładki dystansowe dla steru.

