Maksimum słoneczne może pomóc w locie na Marsa. Naukowcy chcą wybrać najlepszy czas na wyprawę

Na łamach Space Weather ukazał się artykuł opisujący okoliczności, w jakich mógłby się odbyć załogowy lot na Marsa. Kluczowa może być w tym przypadku aktywność Słońca.

Naukowcy skupili się na dwóch głównych rodzajach promieniowania: słonecznych cząstkach energetycznych (SEP), które są emitowane przez naszą gwiazdę oraz galaktycznym promieniowaniu kosmicznym (GCR) pochodzącym spoza Układu Słonecznego.

Prowadząc swoje analizy, badacze doszli do zaskakującego wniosku. Paradoksalnie, czas maksimum słonecznego, czyli okresu największej aktywności Słońca, może stanowić idealne okno czasowe do załogowych lotów na Czerwoną Planetę. Pozwoliłoby to zminimalizować ryzyko związane z uszkodzeniami mózgu, problemami żołądkowo-jelitowymi czy zachorowaniami na raka wynikającymi z podróży na Marsa.

Obliczenia naukowców pokazują, że możliwe byłoby osłonięcie statku kosmicznego zmierzającego na Marsa przed energetycznymi cząstkami pochodzącymi ze Słońca, ponieważ podczas maksimum słonecznego najbardziej niebezpieczne i energetyczne cząstki z odległych galaktyk są odpychane za sprawą zwiększonej aktywności słonecznej. przedstawiciele UCLA

Maksimum słoneczne oznacza okres zwiększonej aktywności naszej gwiazdy

Oznaczałoby to rozwiązanie jednego z dwóch kluczowych problemów. Oczywiście w grze nadal pozostawał by drugi, czyli słoneczne cząstki energetyczne. W tym przypadku inżynierowie projektujący załogowe statki kosmiczne musieliby skupić się na ochronie astronautów przed SEP. Wiadomo jednak, że zagrożenie płynące ze strony takiego promieniowania będzie mniejsze niż w przypadku galaktycznego promieniowania kosmicznego.

Jeśli chodzi o czas podróży na Marsa, to może się on różnić, choćby ze względu na załogową naturę lotu. Na przykład podróż łazika Perseverance trwała około siedmiu miesięcy – w przypadku lotu z ludźmi na pokładzie mogłaby się ona wydłużyć. Naukowcy twierdzą również, że w ciągu najbliższych 30 lat powinno się pojawić kilka szczególnie dogodnych okazji do podróży na Czerwoną Planetę. Mówi się w tym przypadku o połowie lat 2030 i 2050, kiedy przelot z Ziemi na Marsa będzie krótszy i będzie towarzyszyło mu maksimum słoneczne.

