Naprawa ekranu w Galaxy Z Fold3 i Z Flip3 będzie sporo kosztować

Samsung niedawno zaprezentował swoje dwa nowe składane smartfony Galaxy Z Fold3 i Galaxy Z Flip3. Przy okazji premiery dowiedzieliśmy się, że jakość wykonania i wytrzymałość obu urządzeń znacznie wzrosła. Jednak mimo tego, nie są to smartfony niezniszczalne. Co więc w przypadku, gdy w naszym Galaxy Z Fold3 lub Z Flip3 uszkodzi się ekran?

Ulepszone wykonanie składanych smartfonów nie jest magiczną ochroną, która uniemożliwi uszkodzenie ekranu. Z tym należy się liczyć i chyba nikomu nie trzeba tego tłumaczyć. Oczywiście wymiana wyświetlaczy jest możliwa, choć naprawy musi dokonać sam Samsung. Jeśli gwarancja obejmuje ten typ uszkodzenia, to dobrze, gorzej się robi w przypadku, gdy za naprawę trzeba zapłacić.

Jak Samsung ulepszył Galaxy Z Fold3 i Galaxy Z Flip3?

Wspomnieliśmy o znaczących ulepszeniach w kwestii wytrzymałości tych smartfonów. Warto więc się im bliżej przyjrzeć. Zacznijmy więc od nowej aluminiowej ramy zwiększającej wytrzymałość, także zawiasów. Samsung mówi tu o konstrukcji trwalszej o 10% od poprzednich. Jak to jednak wygląda w kwestii wyświetlaczy?

Oba modele mają zarówno ekran wewnętrzny, jak i zewnętrzny. W przypadku Z Flip3 ten zewnętrzny ma przekątną tylko 1,9 cala, co jednak nie oznacza, że nie potrzebuje ochrony. Oba wyświetlacze pokryto osłoną UTG wzmocnioną dodatkową folią. W przypadku Z Fold3 tylny szklany panel i zewnętrzny wyświetlacz pokrywa Gorilla Glass Victus firmy Corning. Składany wyświetlacz wzmocniono również UTG i folią. Ultra Thing Glass drugiej generacji zastosowane w obu modelach jest o 80% trwalsze niż poprzednia generacja. Ochrona jest więc znaczna.

Jednak co w przypadku, gdy wyświetlacz ulegnie uszkodzeniu?

Tutaj z pomocą może przyjść roczna gwarancja oferowana przez Samsunga. Jeśli kupiliście któryś z tych modeli w przedsprzedaży, to dodatkowo otrzymaliście bezpłatny rok Samsung Care Plus. W ramach tej ochrony, naprawa zepsutego składanego ekranu będzie wymagała pewnego wkładu własnego w wysokości 249 dolarów, czyli ok. 1000 zł. Tutaj warto wspomnieć, że regularny koszt Care Plus wynosi 12,99 miesięcznie i przedłuża gwarancję o kolejne dwa lata po wygaśnięciu tej pierwotnej.

A co w momencie, gdy nie mamy dodatkowej ochrony, a zwykła gwarancja nie obejmuje tego typu uszkodzenia? W tym wypadku trzeba się liczyć ze sporymi kosztami, choć i tak są one niższe, niż w przypadku poprzedniej generacji składanych smartfonów Samsunga. Za składany ekran w Galaxy Z Fold3 zapłacimy 479 dolarów, zaś w Z Flip3 – 369 dolarów. Przy wymianie zewnętrznych ekranów wygląda to następująco: Fold3 – 149 dolarów, Flip3 – 99 dolarów.

