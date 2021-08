Oficjalna premiera Samsunga Galaxy A52s 5G. Przyjrzyjmy się specyfikacji i cenie

Miesiące przecieków i spekulacji przerodziły się w oficjalna premierę. Samsung Galaxy A52s 5G zadebiutował. Sprawdźmy więc jego specyfikację, a co najważniejsze – cenę.

Premiera Samsunga Galaxy A52s 5G

Najnowszy smartfon Samsunga to model ze średniej półki. Napędza go procesor Qulacomm Snapdragon 778G ze zintegrowanym modemem 5G. Wspiera go 6 lub 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia do 1 TB przy pomocy karty microSD. Smartfon zasilany jest przez baterię o pojemności 4500 mAh obsługującą ładowanie przewodowe z mocą 25W. Na pokładzie nie zabrakło NFC, USB-C czy głośników stereo z Dolby Atmos.

Wyświetlacz OLED ma przekątną 6,5 cala, rozdzielczość Full HD+ i częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. W ekranie umieszczono też czytnik linii papilarnych, a aparat do selfie o rozdzielczości 32 Mpix znajduje się w okrągłym wcięciu. Z tyłu dostajemy aparat główny 64 MPix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), szerokokątny 8 MPix (pole widzenia 123 stopnie), czujnik makro 5 MPix i czujnik głębi 5 Mpix.

Warto też wspomnieć, że obudowa o wymiarach 159,9 x 75,1 x 8,4 mm i wadze 189 gramów jest odporna na pył i wodę (IP67).

Ile kosztuje Samsung Galaxy A52s 5G ?

W Wielkiej Brytanii za ten model trzeba zapłacić 409 funtów, co w przeliczeniu daje nam jakieś 2200 zł i można się spodziewać, że dużo drożej w Polsce nie będzie. Niestety data premiery na naszym rynku nie jest znana.

