Były polski okręt podwodny zostanie sprzedany. ORP Kondor zmieni właściciela

Już dziś, bo 19 sierpnia 2021 roku, w Biurze Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie odbędzie się licytacja, a dokładniej mówiąc, przetarg pisemny, na mocy którego będzie można kupić 207 ORP Kondor. Ten były polski okręt podwodny jest na tyle stary, że większości z nas nie było jeszcze na świecie, kiedy rozpoczęto nad nim prace.

ORP Kondor, czyli wycofany już ze służby polski okręt podwodny trafi na licytacje

Historia 207 ORP Kondor rozpoczęła się całe 57 lat temu, kiedy to podłożono pod ten okręt podwodny stępkę. Jego wodowanie nastąpiło w 1964 roku i kilka miesięcy później trafił na służbę… w marynarce norweskiej. Pod jej banderą pływał jako Kunna (S 319) aż do 2004 roku, kiedy zastąpiła ją ta Polska. Miało to miejsce 13 lat po gruntownej modernizacji. Już na służbie polskiej marynarki wojennej nadano mu miano ORP Kondor i dokonano powtórnego chrztu 27 listopada 2004 roku.

Warto tutaj przypomnieć, że od Norwegii „nasi” otrzymali aż cztery okręty podwodne typu 207 Kobben, a ich wcielenie do służby miało miejsce w latach 2002-2004. Teraz żaden z tej czwórki nie jest w stanie operować, bo ORP Sęp i ORP Bielik straciły swoje akumulatory w przygotowaniu do wycofania ze służby, co nastąpi pod koniec bieżącego roku. Z nią pożegnał się już wspomniany ORP Kondor (w 2017 roku) i ORP Sokół, który w połowie 2018 został przekazany do muzeum polskiej marynarki w Gdyni, gdzie pełni funkcję okrętu muzealnego.

Wracając jednak już do tego, co najważniejsze, czyli dzisiejszej sprzedaży ORP Kondor, ta odbędzie się o godzinie 12:00, jak podaje Defence24.pl. Udział w niej mogą wziąć wyłącznie uprawnione podmioty do nabywania rzeczy ruchomych koncesjonowanych o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Chociaż cena wywoławcza pozostaje tajemnicą, wiemy, że warunkiem samego przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Po zakończeniu targowania szczęśliwy nabywca okrętu podwodnego otrzyma go bez płynów eksploatacyjnych, urządzeń służących do przechowywania, zapisywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej i elektronicznej. Nabywca otrzyma również całą papierologię, czyli protokół klasyfikacyjny, wykaz napraw i oryginalną dokumentację techniczną w języku norweskim.

