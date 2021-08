Rękawica, która wyczuje dotyk w rekordowym stopniu ma co najmniej kilka zastosowań

Naukowcy z MIT oraz innych instytucji opracowali sposób na precyzyjny pomiar i odwzorowanie odczuć towarzyszących zmysłowi dotyku. W ten sposób powstała rękawica, dzięki której można przywrócić funkcjonowanie osobom po udarach oraz usprawnić działanie wirtualnej rzeczywistości.

Rękawica wyczuwa dotyk i może „czuć” nacisk i inne bodźce. Jej wewnętrzna strona jest wyposażona w układ czujników, które wykrywają i mapują niewielkie zmiany ciśnienia na całej powierzchni. Poszczególne czujniki są bardzo precyzyjne i mogą wychwycić nawet niewielkie wibracje na skórze, takie jak puls człowieka.

Takie urządzenie mogłoby pomóc w ćwiczeniu funkcji motorycznych i koordynacji u osób, które doznały udaru lub innych problemów zdrowotnych. Rękawica może być również przystosowana do usprawnienia wirtualnej rzeczywistości czy gier wideo. Zespół odpowiedzialny za opisywany projekt planuje zintegrować czujniki ciśnienia nie tylko z rękawicami, ale także z elastycznymi spoiwami, aby monitorować puls, ciśnienie krwi i inne parametry w rekordowo dokładnym stopniu.

Czujniki zaimplementowane przez naukowców są podobne do czujników mierzących wilgotność. Można je również znaleźć w systemach HVAC, lodówkach i stacjach pogodowych. Są one wyposażone w dwie elektrody, na których umieszczony jest gumowy materiał „dielektryczny”, przenoszący ładunki elektryczne pomiędzy dwoma elektrodami. Przy odpowiedniej wilgotności, warstwa dielektryczna działa niczym gąbka, która wchłania naładowane jony. Dzięki temu rośnie ilość ładunku pomiędzy elektrodami, co można przekształcić w pomiar wilgotności.

Co ciekawe, członkowie zespołu odkryli, że mogą zwiększyć czułość elektrody, pokrywając jej spodnią stronę niewielkimi włoskami o zdolnościach przewodzących. Każdy z nich może służyć niczym przedłużenie głównej elektrody. Naukowcy planują wykorzystać rękawicę do identyfikacji wzorców nacisku charakterystycznych dla różnych czynności, takich jak pisanie długopisem czy obracanie przedmiotami. Mają nadzieję, że w ten sposób mogliby pomóc pacjentom z dysfunkcjami motorycznymi.

