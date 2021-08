Robot zmienia kolory niczym kameleon. Jego twórca chce zaprojektować „pelerynę-niewidkę”

Zespół badawczy z Seoul National University opracował miękkiego robota, który jest w stanie zmieniać kolor w czasie rzeczywistym. Maszyna działa niczym kameleon, dostosowując swoje ubarwienie do otoczenia.

Jak nietrudno się domyślić, tego typu rozwiązania mogłyby okazać się szczególnie przydatne w kontekście zastosowań militarnych. Robot ma 38 cm długości, 15 cm szerokości i waży przy tym niecały kilogram.

Autorzy projektu pokazali swoje dzieło w akcji. Na materiale filmowym widać, jak maszyna przypominająca kształtem kameleona przemieszcza się po różnokolorowym podłożu. Jest ono podzielone na trzy sektory kolorystyczne, a nagranie pokazuje, jak zmieniają się barwy robota po przechodzeniu przez kolejne sekcje. Dostosowanie ubarwienia przebiega niezwykle dynamicznie.

Dokładne ustalenia na ten temat są dostępne na łamach Nature Communications. Artykuł opisuje, jak Seung Hwan Ko z Seoul National University i jego współpracownicy połączyli zintegrowane termochromowe warstwy ciekłych kryształów z pionowo ułożonymi sieciami składającymi się z nanodrutów srebra. Czujniki zajmują się wykrywaniem kolorów otoczenia, a następnie wysyłają sygnały powodujące, że robot zacznie się dostosować do tych barw.

Robot jest nieco większy od kameleona, ale zmienia kolory z większą skutecznością

I choć brzmi to niezwykle futurystycznie, to sam szef zespołu badawczego przyznaje, że w przyszłości taka technologia mogłaby doprowadzić do powstania prawdziwych peleryn-niewidek. Szczerze mówiąc, nie wydaje się to niemożliwe – szczególnie po obejrzeniu nagrania pokazującego opisywane rozwiązanie w akcji. Wśród innych, bardziej przyziemnych zastosowań, wymienia się produkowanie elastycznych, przenośnych wyświetlaczy oraz tworzenie samochodów czy budynków, które mogłyby zmieniać kolory na życzenie.

Na obecną chwilę robot-kameleon przewyższa rozmiarami prawdziwe zwierzęta. Naukowcy sądzą jednak, że mogliby odpowiednio zminiaturyzować urządzenie, jeśli pojawi się taka potrzeba. Wtedy też liczba potencjalnych zastosowań opisywanej technologii mogłaby znacząco wzrosnąć.

