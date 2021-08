Woda butelkowana ma katastrofalny wpływ na środowisko. Nowe badania pokazują, dlaczego warto wybrać kranówkę

Często pojawiają się apele o wybór wody z kranu zamiast kupowania butelkowanej. Nowe badania w tej sprawie pokazują, z jakimi kosztami dla środowiska wiąże się zakup wody w butelkach.

Badanie wykazało, że gdyby mieszkańcy Barcelony przestawili się na wodę butelkowaną zamiast kranowej, jej produkcja miałaby 1400 razy większy wpływ na ekosystemy. Jakby tego było mało, wpływ ten byłby 3500 razy większy w zakresie wydobycia zasobów. Gdyby nie robiło to na Was wystarczającego wrażenia, to naukowcy oszacowali, że takie zjawisko miałoby przełożenie na utratę średnio 1,43 gatunku rocznie.

Konsumpcja wody butelkowanej gwałtownie wzrosła w ostatnich latach na całym świecie. […] Ten globalny trend jest częściowo wyjaśniony subiektywnymi czynnikami, takimi jak postrzeganie ryzyka i organoleptyka [postrzeganie zmysłowe wody, np. smak i zapach], brak zaufania do jakości wody z kranu oraz marketing prowadzony przez przemysł związany z wodą butelkowaną. fragment artykułu z Science of the Total Environment

Autorzy nowych badań wzięli pod lupę koszty i korzyści związane z trzema różnymi opcjami: wodą butelkowaną, kranową oraz filtrowaną kranową. Naukowcy przyjrzeli się zarówno wpływowi podjętych decyzji na środowisko jak i zdrowie ludzi. W grę wchodziły cztery różne scenariusze. Pierwszy z nich obejmował obecną sytuację; drugi – całkowite przejście na wodę z kranu; trzeci – całkowite przejście na wodę butelkowaną; czwarty – całkowite przejście na filtrowaną wodę z kranu.

Woda butelkowana jest znacznie bardziej szkodliwa od kranowej i filtrowanej

Jak można się domyślić, najlepszym rozwiązaniem okazało się całkowite przejście na wodę kranową. Z kolei najgorszym – tu również brak zaskoczeń – korzystanie wyłącznie z wody butelkowanej. Problematyczny w przypadku wody z kranu wydawał się natomiast potencjalny kontakt z trihalogenometanami (THM). Związki te są produktami ubocznymi procesu dezynfekcji i mogą zwiększać ryzyko zachorowania na raka pęcherza moczowego.

Jakość wody z kranu znacznie wzrosła w Barcelonie od czasu włączenia zaawansowanych metod oczyszczania w ciągu ostatnich lat. Chociaż prawdą jest, że woda z kranu może zawierać [THM] pochodzące z procesu dezynfekcji […] ryzyko dla zdrowia jest niewielkie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę ogólny wpływ wody butelkowanej. Cristina Villanueva

Co ciekawe, wybór wody kranowej, którą dodatkowo filtrujemy z użyciem dostępnych w sklepach filtrów, również wydaje się świetnym pomysłem. Tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę szereg negatywnych konsekwencji, jakie ma korzystanie z plastikowych opakowań.

