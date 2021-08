Wszystko co wiemy o serii Xiaomi Mi 11T

Doniesienia wskazują, że już za kilka tygodni zostanie zaprezentowana seria Xiaomi Mi 11T, która oprócz modelu podstawowego obejmować będzie również wersję Pro i prawdopodobnie też Lite. Warto więc podsumować wszystkie informacje, które do tej pory wypłynęły na temat tych modeli.

Seria Xiaomi Mi 11T może ujrzeć światło dzienne już niedługo

Jedną z bardziej wyczekiwanych premier końca tego roku jest debiut serii Mi 11T. Będą to urządzenia ze średniej półki, które zadebiutują, jeśli wierzyć plotkom, już 23 września. Na razie przecieki wskazują na istnienie modelu podstawowego i wersji Pro, choć spodziewać się można, że pojawi się też model Lite. Jeśli będziemy coś wiedzieć na jego temat, damy Wam znać! Tymczasem skupmy się na tym, co już wiemy o dwóch pozostałych urządzeniach. Tutaj, tradycyjnie musimy zaznaczyć, że są to jedynie plotki i niepotwierdzone przecieki, więc oficjalna specyfikacja może się różnić.

Specyfikacja Xiaomi Mi 11T i Mi 11T Pro

Wyświetlacz

Zacznijmy najpierw od wyświetlacza. Model podstawowy ma zaoferować nam panel AMOLED o proporcjach 20:9 charakteryzujący się częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Na razie informacje na ten temat są bardzo skąpe.

O wyświetlaczu w Mi 11T Pro wiemy już więcej. Ma być to ekran OLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości 1080 x 2460 pikseli, z odświeżaniem 120 Hz. Jeśli ta plotka się potwierdzi, model Pro będzie oferował niższe odświeżanie, niż jego bezpośredni poprzednik (Mi 10T Pro miał 144 Hz).

Procesor i bateria

Sercem podstawowego modelu w tej serii ma być procesor MediaTek, ale jeszcze nie wiemy dokładnie jaki, choć niektóre źródła wskazują na Dimensity 1200 z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Co zaś możemy powiedzieć o chipsecie, który napędzi Mi 11T Pro? Będzie to bowiem Snapdragon 888 lub Snapdragon 888+ wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej (przynajmniej taką konfigurację ma mieć jedna z wersji).

Pojemność baterii w modelu podstawowym i w wersji Pro może wynosić 5000 mAh. Różnić je ma obsługiwana moc ładowania. Mi 11T będzie obsługiwać szybkie ładowanie 65W, zaś Mi 11T Pro – 120W.

Oba smartfony mają działać pod kontrolą Androida 11 z nakładką MIUI 12.5.

Aparaty

Mi 11T zaoferuje nam potrójny aparat z jednostką główną o rozdzielczości 64 Mpix (OmniVision OV64B), obiektywem szerokokątnym Sony IMX355 i telemakro z 3-krotnym zoomem. O kamerce do selfie jeszcze nic nie wiemy. Trzy aparaty znajdziemy także w wersji Pro i tutaj już mowa o jednostce głównej 64 Mpix, obiektywie szerokokątnym 8 Mpix i tym do makro (lub telemakro) 5 Mpix. Aparat do selfie umieszczony w okrągłym wcięciu będzie miał 16 Mpix. nadmienimy tylko, że niektóre źródła wspominają o aparacie umieszczonym pod ekranem, co wydaje się bardzo wątpliwe zważywszy, że do tej pory Xiaomi zastosowało tę technologię tylko w debiutującym niedawno Mi Mix 4.

Możliwe, że specyfikacja aparatów w obu modelach będzie identyczna, lub po prostu przecieki są nieprecyzyjne w tej kwestii. My skłaniamy się raczej ku tej drugiej opcji, bo warto przypomnieć, że Mi 10T Pro oferował aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix.

Cena

Doniesienia wskazują, że w zależności od wariantu cena za Mi 11T pro ma wynosić 572-600 dolarów, czyli ok. 2200-2350 zł bez podatku. Z kolei cena Mi 11T może wynosić od 370 dolarów, czyli około 1500zł.

