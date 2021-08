Już wkrótce w Europie może pojawić się Xiaomi Mi Band 6 NFC

wygląda na to, że Xiaomi szykuje się do wypuszczenia na europejski rynek Mi Band 6 NFC, czyli nowej wersji opaski oferującej dostęp do technologii NFC. Wskazuje na to włoski certyfikat.

Mi band 6 NFC, czyli sportowa opaska dostanie funkcję płacenia zbliżeniowo

Wydawało się, że na NFC w sportowej opasce Xiaomi będziemy musieli długo czekać. Tymczasem okazuje się, że europejska premiera Mi Band 6 NFC może być tuż za rogiem. Urządzenie zostało bowiem certyfikowane we Włoszech, co jest raczej jasną sugestią na rychły debiut. Oczywiście sama obsługa NFC nie sprawi, że będziemy mogli płacić zbliżeniowo przy użyciu Mi Band 6.

Ta możliwość będzie dostępna dzięki współpracy, którą w ubiegłym roku Xiaomi nawiązało z MasterCard. Właśnie dzięki temu, posiadacze takiej karty mogą podpiąć ją do swojej opaski, a przy użyciu NFC – płacić zbliżeniowo. Jeśli jednak ktoś korzysta z karty Visa, będzie musiał powiązać opaskę z systemem zewnętrznym pokroju Google Pay.

Mi Band 6 zadebiutowała w marcu tego roku. Nowa wersja różni się od niej jedynie obsługą technologii NFC, nadal będzie to takie samo urządzenie. Eleganckie, z szeregiem przydatnych funkcji monitorujących nasze zdrowie i aktywność fizyczną. obecnie nie wiadomo, czy Mi Band 6 NFC będzie droższy od zwykłej wersji, choć można się spodziewać, że jakaś różnica cenowa się pojawi. Warto też wspomnieć, że choć do tej pory inteligentne opaski Xiaomi z NFC dedykowane były tylko rynkowi Chińskiemu, to firma zdecydowała się wypuścić w ubiegłym roku Mi Band 4 NFC na rynek rosyjski. Cieszymy się jednak, ze w przypadku najnowszej opaski podjęto decyzję o europejskiej dystrybucji.

