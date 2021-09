AHAD, jako nowa broń marynarki USA, papuguje rozmówców, uniemożliwiając im mówienie

Opatentowania doczekała się nowa broń marynarki USA, która ma nie tyle bezpośrednio atakować ludzi a ich zdolności mówienia. Skutecznie i prosto zarazem, bo cały mechanizm sprowadza się do papugowania tych, którzy coś mówią. To tak zwany AHAD, co stanowi akronim od Acoustic Hailing and Disruption.

Ujawniono właśnie patent na AHAD. To prawdopodobna nieśmiercionośna broń marynarki USA, która w praktyce uciszałaby np. nawołujących do złego mówców

To ręczne urządzenie nie jest żartem, a odpowiadają za nie inżynierowie z NSWC Crane, czyli ośrodka badawczo-rozwojowego marynarki wojennej w stanie Indiana, zajmującego się opracowywaniem broni ręcznej i tej obsługiwanej przez cały oddział. Patent dotyczący tej nieśmiercionośnej broni doczekał się publikacji w 2019 roku, ale dopiero teraz go odkryto (via New Scientist ).

Są wprawdzie nikłe szanse, że kiedykolwiek będzie wykorzystywana w praktyce i tym bardziej na froncie, ale sama technologia, która za nią stoi, wydaje się interesująca. Nie tylko dlatego, że jest prosta w swoich założeniach, ale też ze względu na to, że już na papierze sprawia wrażenie skutecznej i zapewne jej działanie przeżył każdy z Was. Czy to w młodości czy teraz, przy obcowaniu z młodszymi.

AHAD, czyli urządzenie do akustycznego zakłócania mowy, rejestruje to, co mówi dana osoba i odtwarza każde słowo w ciągu milisekund, co zakłóca jej koncentrację i zniechęca do dalszego mówienia. Brzmi to więc, jak podkręcony do maksimum system odsłuchu tego, co mówimy do mikrofonu (voice-back), który w codziennych zastosowaniach służy nam do poprawy artykulacji czy poziomu głośności podczas rozmów.

Jak czytamy w patencie, ta nieśmiercionośna, akustyczna broń marynarki USA, może skupiać się wyłącznie na głównym krzykaczu, dzięki wykorzystaniu mikrofonów kierunkowych i głośników. Przez to wyłącznie osoba będąca celem AHAD może zostać dotknięta przez ten system, a jej dezorientację spotęguje fakt, że jej otoczenie nie będzie w ogóle świadome sytuacji. Alternatywnie AHAD może symulować fałszywe źródła dźwięku.

W normalnej mowie mówca słyszy własne słowa z niewielkim opóźnieniem, a ciało jest przyzwyczajone do tego sprzężenia zwrotnego. Wprowadzając kolejne źródło sprzężenia dźwiękowego z odpowiednio dużym opóźnieniem, koncentracja mówcy zostaje zakłócona i trudno jest kontynuować mówienie. – napisano w patencie.

Warto podkreślić, że choć zastosowanie systemu AHAD w praktyce jest raczej nieplanowane, to już teraz Marynarka Wojenna USA wdrożyła do pracy inne nieśmiercionośne bronie akustyczne. Przykładem tego jest system dalekiego zasięgu, który może przesyłać skoncentrowane fale dźwiękowe o bardzo wysokim poziomie decybeli, powodując ból i z łatwością rozpraszając zamieszki. AHAD wydaje się świetnym sposobem do zagłuszenia nawołujących krzykaczy w zgromadzeniach, ale nie jest skuteczna przeciw każdemu, dlatego prace nad nią nie wyszły poza laboratorium.

