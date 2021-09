Test płyty głównej ASRock X570S PG Riptide

ASRock X570S PG Riptide to nowa konstrukcja z pasywnym chłodzeniem chipsetu. Jak sprawdzi się ona w testach?

Co otrzymujemy wraz z ASRock X570S PG Riptide?

Lista dodatków nie jest zbyt długa:

instrukcja,

płyta ze sterownikami,

holder,

śrubki,

dwa kable SATA,

zaślepka dla tylnych złączy.

Szkoda, że w zestawie nie ma większej ilości kabli SATA, które mogą się przydać. Plusem jest za to holder dla kart graficznych, który powoli staje się standardem w płytach ASRock. Na pewno tez minusem będzie brak zintegrowanej z płytą zaślepki I/O. Natomiast to wszystko ma na celu obniżenie ceny płyty, która ma być bardziej budżetową konstrukcją.

Wygląd ASRock X570S PG Riptide

Płyta kompletnie nie rzuca się w oczy. jest ona czarno-szara i jedyne podświetlenie znajduje się na radiatorze chipsetu. W obudowie z oknem ona zniknie i na pewno nie będzie się niczym wyróżniała. Dodam jeszcze, że jej wymiary to 305 mm x 244 mm, czyli jest to standardowa konstrukcja ATX.

Budowa ASRock X570S PG Riptide

ASRock X570S PG Riptide oferuje wsparcie dla procesorów AMD Ryzen od 2. generacji. Co ważne najnowsze procesory 5. generacji obsługiwane są od nowości – nie trzeba aktualizować BIOSu. Sekcja zasilania ma 10 faz po 50 A Dr. MOS. Nie zabrakło też dławików 60 A. Znajduje się tam dosyć duży aluminiowy radiator, który powinien zapewnić odpowiednie chłodzenie. Sekcja zasilana jest z dwóch złączy – 8 pin + 4 pin.

Płyta ma dwa miejsca na dyski M.2. Pierwsze obsługuje konstrukcje PCI-E Gen4x4 lub Gen 3×4 (2230/2242/2260/2280). To właśnie ono dostarczane jest z radiatorem. Drugie zapewnia wsparcie dla dysków PCI-E Gen4x4 i Gen3x4 oraz SATA (2230/2242/2260/2280). Tutaj jeśli złącze jest zajęte przez dysk PCI-E to złącza SATA3_5_6 będą wyłączone. Jest wsparcie dla Thunderbolt jest włączone to obsługa dysków SATA nie będzie możliwa. ASRock X570S PG Riptide ma także 6 złączy SATA3. Warto też zwrócić uwagę na możliwości utworzenia RAID – dla dysków NVMe możecie stworzyć macierz RAID 0 i 1, dla SATA 0, 1 i 10.

Warto też zauważyć złącze M.2 na kartę WiFi/BT 2230. Niestety, fabrycznie nie jest ona dołączona, co na pewno jest minusem testowanej płyty.

Na płycie nie zabrakło miejsca na cztery złącza na pamięci RAM. Maksymalna pojemność to 128 GB a szybkość 5000 MHz. Oczywiście całość obsługuje też profile XMP więc nie powinno być problemów z odpowiednim ustawieniem pamięci.

ASRock X570S PG Riptide oferuje górne złącze PCI-E 4.0 x16, które jest dodatkowo wzmacniane. Dodajcie do tego dołączony holder i nawet najcięższa karta graficzna nie powinna być dla płyty problemem. mamy też dwa złącza PCI-E 4.0 x16, z których jedno działa w trybie x4, a drugie x2. Są też trzy mniejsze PCi-E 3.0 x1.

Zastosowana karta muzyczna to Realtek ALC897, czyli niestety nie najnowszy model. Nie należy tutaj więc oczekiwać bardzo dobrej jakości dźwięku. Karta sieciowa to Killer E3100G 2.5 Gigabit LAN. Tutaj zastosowanie karty szybszej niż 1 GbE jest zdecydowanym plusem.

Sama ilość złączy na płycie powinna zadowolić każdego z Was:

2x RGB,

2x ARGB,

1x CPU Fan,

1x CPU/ Water Pump Fan,

5x CHassis/ Water Pump,

1x audio,

1x złącza do przedniego panelu obudowy,

1x Thunderbolt AIC,

2x USB 2.0,

2x USB 3.2 Gen1,

1x USB-C.

Spokojnie więc pod płytę podłączycie praktycznie co chcecie. Złącza są też w miarę dobrze rozmieszczone i z dotarciem do nich nie powinno być problemów. Plusem na pewno są też dwa złącza USB 3.1 Gen1 – w wielu płytach ciągle obecne jest tylko jedno. Na płycie znajdują się też diody diagnostyczne oraz przycisk Clear CMOS. Nie ma jednak przycisków startu oraz restartu komputera.

Na tylnym panelu znajdziecie:

1x przycisk do aktualizacji BIOS,

1x PS/2.

1x HDMI,

1x Optical SPDIF,

1x USB 3.2 Gen2 10 Gb/s,

1x USB 3.2 Gen2 Type-C 10 Gb/s,

4x USB 3.2 Gen1,

2x USB 2.0,

1x RJ-45,

audio.

Szkoda, że nie ma większej ilości złączy USB 3.2 Gen2, które na pewno by się przydały. Plusem jest to za to przycisk do aktualizacji BIOS. Na tylnym panelu możecie też zobaczyć przygotowane złącza pod wyjścia na anteny od WiFi – nie będzie problemów z ich montażem. Nie za bardzo jednak rozumiem ciągłe umieszczenia złącza PS/2 przez ASRock – ktoś z Was jeszcze z niego korzysta? Jeśli chcecie skorzystać ze zintegrowanej karty graficznej to pozostaje Wam też tylko jedno złącze HDMI – brakuje mi tutaj jeszcze chociaż DisplayPort. Szkoda też, że płyta nie oferuje złącza USB 20 Gb/s.

BIOS ASRock X570S PG Riptide

Na początek mała uwaga – screeny wykonałem na procesorze Ryzen 9 3900X. BIOS jest typowy dla ASRocka. Szkoda, że nie ma trybu Ez, który na pewno doceniliby mniej zaawansowaniu użytkownicy, ale wszystko jest przejrzyste i łatwo się w nim odnaleźć. Bez problemów możecie włączyć profil XMP czy podkręcić procesor. Nie ma też problemów z ustawieniem krzywej obrotów wentylatorów czy mnóstwa innych opcji. Dodam też tylko, że testy przeprowadziłem po zaktualizowaniu BIOS do najnowszego w momencie wykonywania testów.

Platforma testowa Procesor AMD Ryzen 9 5950X Chłodzenie MSI MAG CoreLiquid 360RH Pasta Noctua NT-H1 Pamięć RAM XPG Spectrix D50 4x 8 GB 3600 MHz CL18 M.2 Samsung 970 Evo NVMe M.2 1TB Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Vision OC Zasilacz be quiet! Dark Power Pro P11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy wykonałem przy domyślnych ustawieniach BIOS – włączyłem jedynie profil XMP pamięci.

Testy – CrystalDiskMark

CrystalDiskMark pozwala na ocenienie wydajności dysków podłączonych do różnych złączy. Sprawdziłem tutaj działanie Adata SU650 120 GB podłączonego przez stację dokującą do dostępnych złączy USB oraz SATA. W przypadku M.2 mowa jest o dysku systemowym Samsung 970 Evo 1 TB. Tutaj warto zwrócić uwagę na samą temperaturę dysku ukrytego pod radiatorem. Pod obciążeniem zanotowałem 68°C i 90°C (dysk ma dwa czujniki). Jest to temperatura dosyć podobna do innych płyt, które mają takiej samej konstrukcji radiatory.

Testy – Cinebench R23

Cinebench to benchmark oparty o Maxon Cinema 4D. Pozwala on na ocenienie wydajności jedno i wielordzeniowej procesora. W testach wykorzystałem wersję R23 i 10 minutowy test, który sprawdza, czy po czasie nie wystąpi spadek taktowania procesora.

Testy – wPrime

wPrime to kolejny benchmark pozwalający na ocenienie wydajności platformy. Tym razem wykorzystuje on metodę Newtona do znajdowania liczb pierwszych. Tutaj wykorzystałem test 1024M oraz ustawiłem ilość wątków odpowiednią dla wykorzystywanego procesora.

Testy – Corona Benchmark

Corona Benchmark pozwala na ocenienie wydajności w tym silniku renderującym. Jest on dostępny dla Autodesk 3ds Max oraz Cinema 4D. W testach wykorzystałem benchmark przygotowany przez twórców.

Testy – V-Ray

V-Ray to kolejny silnik renderujący, który umożliwia pracę na CPU i GPU. Jego wykorzystanie daje znacznie lepsze rezultaty niż inne silniki renderujące, stąd jego całkiem spora popularność. Testy przeprowadziłem w benchmarku dostarczonym przez twórców. Przetestowałem tutaj renderowanie na CPU oraz GPU CUDA.

Testy – Kraken JavaScript Benchmark

Kraken JavaScript Benchmark pozwala na porównanie wydajności procesora w obliczeniach związanych z JavaScript. Wynik podawany jest w milisekundach, czyli im mniej tym lepiej. Wykorzystana w teście przeglądarka to Google Chrome.

Testy – 3DMark

3DMark pozwala na ocenienie wydajności danego zestawu w środowisku 3D. Fire Strike wykorzystuje API DirectX 11, a Time Spy DirectX 12. Są to benchmarki często wykorzystywane np. w testach kart graficznych. Na wykresach możecie zobaczyć całkowity wynik uzyskany przez sprzęt.

Testy – gry

Na koniec przeprowadziłem testy w trzech grach: Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider oraz Metro Exodus. Testy wykonałem w rozdzielczości 1920 x 1080 px przy ustawieniach kolejno: Ultra, Najwyższe i Ultra. Ray tracing czy DLSS pozostawał zawsze wyłączony. Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wbudowanych w gry benchmarków.

Temperatury

Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wielowątkowego testu Cinebench R23, który działał 15 minut. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia termowizyjne wykonane dzięki smartfonowi CAT S61. Temperatury sprawdziłem przed OC oraz po podkręceniu procesora do 4,4 GHz.

Przed OC

Po OC

Przed PC płyta bez problemów radzi sobie z procesorem. Natomiast po OC temperatury są już naprawdę wysokie. Tutaj widać jednak, że konstrukcja nie została stworzona do zasilania 5950X po podkręceniu. Natomiast z samym OC nie miałem żadnych problemów i bardzo szybko udało mi się ustabilizować procesor.

Test ASRock X570S PG Riptide – podsumowanie

ASRock X570S PG Riptide to typowo budżetowa konstrukcja, więc jej cena nie powinna być zbyt wysoka. Na razie jednak płyty nie ma zbytnio w polskich sklepach, więc ciężko jest o niej mówić. Znalazłem ją za to w zagranicznych sklepach za 185 dolarów, czyli ok. 726 zł. W rakiej cenie rzeczywiście była by to jedna z najtańszych płyt X570 w sklepach.

W takim też przypadku będzie to konstrukcja warta rekomendacji. Ma ona pasywne chłodzenie chipsetu, co póki co ciężko jest powiedzieć o konkurencji w podobnej cenie. ASRock zadbał też o wzmacniany port PCI-E, dołączony holder pod karty graficzne, 10-fazową sekcję zasilania 50 A oraz złącze 2.5 GbE. Szkoda jednak, że przy tym wszystkim nie ma WiFi, a sama karta audio jest dosyć słaba. BIOS nie ma też trybu Ez, ale jest on na tyle przejrzysty, że szybko powinniście się w nim odnaleźć. Sam wygląd również nie jest plusem, ale też nie nazwałbym go mnusem. Całość po prostu nie rzuca się w oczy.

ASRock X570S PG Riptide zapewnia odpowiednią podstawę nawet dla niepodkręconego 5950X, ale w testach wielowątkowych wyniki mogły by być wyższe. Tutaj przy domyślnych ustawieniach BIOS procesor pracuje z niższym taktowaniem w np. Cinebench R23 niż w przypadku konkurencji. Natomiast w samych grach nie zauważycie żadnej różnicy – wyniki są praktycznie takie same, podobnie jak w przypadku wszystkich złączy. Natomiast po OC procesora pokroju 5950X możecie spodziewać się wysokich temperatur sekcji. Tutaj jednak sparowałbym z tą konstrukcję trochę słabsze konstrukcje.

Płyta jest więc typowo budżetową konstrukcją, która fajnie powinna sprawdzić się w praktyce. Jeśli więc zależy Wam na chipsecie X570 z pasywnym chłodzeniem w stosunkowo niskiej cenie (mam nadzieję, że taka będzie w Polsce) to moim zdaniem warto dać szansę jej szansę.

Za dostarczenie procesora AMD Ryzen 9 5950X dziękuję sklepowi X-Kom.