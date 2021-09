Płatności zbliżeniowe BLIK w smartfonach Huawei z HMS

Płatności zbliżeniowe BLIK pojawią się w smartfonach Huawei z HMS, czyli bez usług Google. Standardowy BLIK oczywiście również będzie dostępny.

Informacja o pojawieniu się BLIK-a w smartfonach Huawei z HMS pojawiła się przy okazji otwarcia Laboratorium Innowacji Cyfrowych Usług Finansowych i Bezpieczeństwa (Fin²Sec). Wśród zaproszonych ekspertów z europejskich stowarzyszeń pojawili się przedstawiciele BLIK-a. Zapowiedzieli integrację swoich usług z Huawei Mobile Serivices (HMS).

Płatności BLIK-iem będą możliwe w przypadku banków, których aplikacji są dostępne w AppGallery.

Płatności zbliżeniowe telefonem, które właśnie udostępniamy klientom we współpracy z bankami, to idealne uzupełnienie dotychczasowej możliwości płacenia w terminalach płatniczych, obok tej z wykorzystaniem kodu BLIK. Rozwiązanie, które stworzyliśmy to innowacja na skalę świata. Wierzymy, że w ramach laboratorium innowacji, tworzonego przez Huawei, powstawać będą wartościowe i użyteczne rozwiązania, które pozwolą na udoskonalenie istniejących usług BLIKA. Cieszymy się, że możemy być częścią tego przedsięwzięcia

– powiedział Marcin Waldowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktu w Polskim Standardzie Płatności, operatora BLIK-a.