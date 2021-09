NVIDIA i rdzeniowy recykling, czyli GeForce RTX 3060 z rdzeniami GA104 napędzającymi RTX 3070

W Chinach rynek rządzi się prawami, które w Europie czy USA zupełnie by nie przeszły. Przykładem tego jest wyjątkowy GeForce RTX 3060. Dlaczego wyjątkowy? Bo ma w sobie rdzenie GA104, które napędzają karty znacznie wyższej klasy.

Tajemnica chińskich GeForce RTX 3060 z rdzeniami GA104

Zacznijmy może od tego, że standardowe karty GeForce RTX 3060 są wyposażone w rdzenie GA106-300, które w tej konfiguracji posiadają tylko 7% nieaktywnych rdzeni CUDA, co przekłada się na 3584 rdzeni. Ta sama liczba została zachowana w tych najnowszych wariantach GeForce RTX 3060 w Chinach, ale „pochodzi” z rdzenia zupełnie innej klasy.

Czytaj też: [Aktualizacja] Wszystko co wiemy o Intel Alder Lake-S. Podsumowujemy informacje o Intel Core 12. generacji

Nieznany wariant GA104 posiada bowiem całe 42% dezaktywowanych rdzeni. Warto przy okazji wiedzieć, że ten sam rdzeń, ale w wersji GA104-200 w GeForce RTX 3060 Ti ma tylko 21% dezaktywowanych rdzeni (4864). To więc recykling do potęgi, jako że rdzeń GA104 mierzy 392 mm², podczas gdy GA106 276 mm², a ich TDP wynosi kolejno 290 i 170 watów, co wydaje się być największym problemem, prowadzącym do różnych poziomów pobieranej energii.

Czytaj też: Starlink wykorzysta lasery, by zaoferować astronautom dostęp do Internetu

Jak jednak podaje serwis Videocardz, ponoć procesory graficzne GX104 i 106 często mają ten sam układ pinów, co sprawia, że ​​proces podmianki tych rdzeni jest relatywnie prosty. Samo ponowne wykorzystanie przez NVIDIA procesorów graficznych wyższej klasy w słabszych modelach nie jest żadną nowością. Często zdarza się, że po zgromadzeniu dużego zapasu rdzeni o niskiej jakości (wymagających okrojenia rdzeni) firma zwyczajnie dostarcza je producentom, a ci następnie sprzedają je bezpośrednio klientom.

Dzięki nietypowemu rdzeniowi ten RTX 3060 jest wyjątkowy

Za odkrycie tego modelu odpowiada @T4CFantasy, czyli opiekun bazy danych procesorów graficznych serwisu TechPowerUP, który doszukał się go przez odmienne identyfikatory.

Recycled GA104s used in unannounced RTX 3060shttps://t.co/ma9XHreCc3 new dev ID 2487 — Matthew Smith (@T4CFantasy) September 17, 2021

Czytaj też: Karta AMD przewyższyła wydajność GeForce RTX 3090, ale w bardzo nierównej walce

Jako że ten GeForce RTX 3060 z procesorem graficznym GA104 jest ciągle łączony z 12 GB pamięci GDDR6 na 192-bitowym interfejsie, to jest to pierwszy raz, kiedy takie GPU połączono z ponad 8 GB pamięci. Dodatkowo to też najbardziej okrojony z rdzeni GA104, bo do tej pory jego oficjalnie najbardziej ograniczoną wersję znajdziemy w mobilnej karcie RTX A3000, posiadającej 4096 rdzeni CUDA.