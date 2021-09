Karta AMD przewyższyła wydajność GeForce RTX 3090, ale w bardzo nierównej walce

AMD w przeszłości nie raz zapewniało rynkowi dziwaczne połączenie dwóch rdzeni graficznych na jednym laminacie i w tym roku przypomniało o tej praktyce za sprawą wyjątkowej karty Radeon Pro W6800X Duo. Karty graficznej, która przewyższyła wydajność GeForce RTX 3090.

GeForce RTX 3090 i Radeon Pro W6800X Duo w skrócie

Za GeForce RTX 3090 w Polsce zapłacicie grubo ponad 10000 zł, gwarantując sobie flagowy model NVIDIA wyposażony w największy konsumencki rdzeń graficzny GA102 wykonany w procesie 8 nm z wykorzystaniem architektury Ampere, który mierzy całe 628 mm². Ten ma do zaoferowania 10496 rdzeni CUDA i jest zaprzęgnięty do 24 GB pamięci GDDR6X, która dzięki 384-bitowej magistrali oferuje przepustowość do 936 GB/s. Wydajność? 35,58 TFLOPS w przypadku obliczeń FP32.

Z kolei obóz AMD wzbogacony na początku sierpnia o Radeon Pro W6800X Duo, to już zupełnie inna para kaloszy. Tej karty graficznej z dwoma rdzenia mi na pokładzie nie kupicie w sklepie i to nie dlatego, że dostępność kart AMD jest, jaka jest. Ten model jest ekskluzywnym dodatkiem do komputerów Apple Mac Pro, w których podbija cenę o 4600 dolarów, czyli w przeliczeniu kosztuje 17700 zł.

Nic dziwnego – ta karta, jak sugeruje nazwa, to połączenie na jednym laminacie dwóch procesorów graficznych taktowanych zegarem 1979 MHz. Stąd obecność podwojonej liczby procesorów strumieniowych (7680), pamięci GDDR6 o przepustowości 1 TB/s (64 GB) i Infinity Cache (256 MB) przy zachowaniu TDP na poziomie jedynie 400 W. Finalnie na papierze Radeon Pro W6800X Duo może pochwalić się 30,2 TFLOPSami wydajności w obliczeniach FP32, więc to naturalnie mniej, niż ma do zaoferowania RTX 3090. Co jednak pokazują testy?

Co tu dużo mówić, Radeon Pro W6800X Duo przewyższyła wydajność GeForce RTX 3090 i nawet karty RTX A6000 do stacji roboczych

W kwestii benchmarków musimy polegać na tych opublikowanych przez Bare Feats, które jednak nie biorą pod uwagę modeli NVIDIA. Dlatego sami musimy wziąć wynik np. z Octane Benchmark, testu zwykle faworyzującego karty GeForce, ale tym razem opowiadającego się ewidentnie na korzyść modelu AMD Radeon PRO W6800X Duo, który zdołał ukończyć render w 14 sekund.

Uzyskał tym samym około 717 punktów, co uplasowało go wyżej od GeForce RTX A6000 (628 punktów) i GeForce RTX 3090 (662 punktów). To oznacza, że ta karta AMD jest o kolejno 14 i 8% szybsza od propozycji NVIDIA, ale jej cena MSRP wskazuje jasno, że jest ku temu powód. Radeon PRO W6800X Duo jest nie do kupienia osobno, więc jego 4600-dolarowa wycena w konfiguratorze Apple Mac Pro jest mniej do zgryzienia względem np. RTX 3090, którego w teorii kupowalibyśmy w cenie 1499$.