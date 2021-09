Grafen wzmocni asfalt autostrady A1 w UK. Będzie to pierwsza taka droga w historii

Wiem, że od lat regularnie trafiacie na artykuły i informacje o tym, jak cudnym materiałem jest grafen i jak odmieni naszą rzeczywistość. Wiem też, że z czasem zrobiło się to zwyczajnie nudne, bo grafenu w naszym codziennym życiu jak nie było, tak nadal nie ma. Jego cena jest bowiem ciągle wysoka, ale to nie powstrzymało rządu Wielkiej Brytanii przed podjęciem decyzji, wedle której to właśnie grafen wzmocni asfalt autostrady A1.

Grafen, przypominający strukturą plaster miodu, to płaski materiał złożony z atomów węgla ułożonych w sześciokąty o grubości wyłącznie jednego atomu. Brzmi to aż za prosto, jak na tak cudowny materiał, ale tym właśnie jest grafen. Stanowi zalążek do rewolucji… najpewniej wszystkiego, co może skorzystać z jego wyjątkowych właściwości. Nawet asfaltu, gdzie planuje się wykorzystać jego legendarną wręcz trwałość, elastyczność i wytrzymałość, co ponoć „zmieni branżę” (via BBC).

Po raz kolejny grafen wzmocni asfalt, ale tym razem na pierwszy taki sposób w historii

Na sam początek warto wyjaśnić, że w przeszłości grafen był już używany do wzbogacania nowego asfaltu po wymieszaniu go z plastikiem. Przykładem tego jest GiPave, czyli granulat wykonany właśnie z grafenu i plastiku, który można dodać do nowego asfaltu i który w rzeczywistości został już nawet przetestowany w Wielkiej Brytanii. Czy więc rząd tego kraju nas okłamuje? Nie, bo tym razem po raz pierwszy grafen zostanie dodany do asfaltu pochodzącego z recyklingu na miejscu.

Korzyści z grafenu zmieniają branżę. Jest mocniejszy niż stal, a dodanie go do innych materiałów może zmienić je w super materiały. Próby laboratoryjne zakończyły się sukcesem, a próby na miejscu w Northumberland będą pierwszym na świecie zastosowaniem grafenu w produkcji drogowej. Z tego, co widzieliśmy do tej pory, może to znacznie wydłużyć żywotność niektórych naszych aktywów. – skomentował menedżer brytyjskiego National Highways, Graeme Watt.

Wspomina się, że ten asfalt będzie pochodził „z recyklingu” przez to, że zostanie „zeskrobany” z obecnego odcinka A1, a następnie połączony z grafenem na miejscu i ponownie rozłożony. Mowa o odcinku między Newton on the Moor i West Cawledge, gdzie przygotowania do tej wyjątkowej próby potrwają od 19 września do 1 listopada.

Rząd Wielkiej Brytanii będzie z kolei bacznie przyglądał się tak wzmocnionej nawierzchni autostrady przez następne lata, aby sprawdzić, czy warto wzbogacać asfalt grafenem. Potencjalnie taki asfalt ma ogromne szanse na zapewnienie oszczędności, wymagając mniejszego nakładu prac konserwacyjnych.